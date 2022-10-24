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時代力量挺性平、18歲公民權　籲落實青年參政權

▲時代力量立院黨團舉辦「時代力量挺性平挺青年」記者會，除了宣示性別平權外，也呼籲各界支持18歲公民權。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.24）
▲時代力量立院黨團舉辦「時代力量挺性平挺青年」記者會，除了宣示性別平權外，也呼籲各界支持18歲公民權。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.24）

記者呂炯昌、實習記者林怡昕／台北報導

2022-10-24 10:52:142022-10-24 11:05:28

18歲公民權修憲公民複決，將在11月26日與九合一選舉合併舉行，由於通過門檻高達965萬票，時代力量立院黨團今（24）日舉辦記者會，除了宣示性別平權外，也呼籲各界支持18歲公民權。

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時代力量立院黨團今日舉辦「時代力量挺性平挺青年」記者會，時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎表示，自己與苗栗縣3位議員候選人，都有捐出選舉看板宣傳18歲公民權，但目前民眾在此議題仍持保留態度，他呼籲其他政黨候選人要落實對青年的承諾。

時代力量黨主席陳椒華表示，今年九合一選舉中，時代力量共推出59名地方公職候選人，其中包含了3位首長候選人，每位都在地方透過參與遊行、街講、教育宣講、影片，以及實際政策推動等多元方式，實踐性平友善理念。她也提到，第20屆台灣同志遊行將在本週六登場，時力會率隊參與，讓台灣成為更友善的國家。

時代力量立委王婉諭表示，2019年台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，但這只是一個友善的起點，時代力量黨團提出《司法院釋字第七四八號解釋施行法》第20條修正草案、《涉外民事法》修正案，爭取同性配偶共同收養子女，也盼讓所有跨國伴侶都可以在台灣登記結婚，實現真正的婚姻平權。

對於18歲公民權修憲案，宋國鼎提及，自己與苗栗縣3位議員候選人都有捐出選舉看板宣傳18歲公民權，「掃街的時候也有多跟鄉親講清楚」，希望能獲得社會更多關注，但目前民調顯示，整體民眾在這個議題上大抵上持保留態度，他呼籲其他政黨的候選人，應落實對於青年的承諾。

「推廣18歲公民權是台灣民主社會的表現！」時代力量秘書長白卿芬表示，時力支持18歲成年公民擁有決定國家大事的「選擇權」，呼籲民眾和時力一起挺性平、青年，讓18歲公民權跨過965萬的高門檻，跟上世界民主潮流、落實青年參政權保障。

時代力量基隆市長候選人陳薇仲說，台灣應該落實世代正義，開放有活力與創意的青年，一起積極投身公共事務改革，因此，她邀請民眾支持年底18歲公民權的憲法複決，支持青年們共同打造更有活力的未來。

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