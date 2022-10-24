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馬國女大生解剖報告出爐！遭狠掐窒息亡　戳破凶嫌謊話

▲陳男涉嫌殺害馬國女大生，目前遭檢方羈押，而死者最新驗屍報告出爐，與陳男的供詞並不相符。（圖／翻攝畫面）
▲陳男涉嫌殺害馬國女大生，目前遭檢方羈押，而死者最新驗屍報告出爐，與陳男的供詞並不相符。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-24 11:10:33

本月13日，30歲本國籍陳姓男子涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，陳男事後吞藥送醫，先辯稱是女方想要輕生，自已只是「協助加工」，後來又改稱不滿女方僅交往5天，就花了他10多萬元，因金錢糾紛爭執，一怒之下拿枕頭悶死對方。不過法醫最新鑑定報告出爐，馬國女大生脖子有瘀傷，頸部骨頭有裂痕，研判是遭單手狠掐窒息身亡，並非陳男所供稱拿枕頭悶死。

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回顧本案，陳男向警方供稱，2人於今年4月間在IG上認識，當時女方還和前男友交往，直到8月兩人才進一步認識，10月8日開始正式交往，期間也有發生性關係，但短短5天相處下來，陳男不滿女方都「只花他的錢」，爆發口角後失手用枕頭將人悶死。

不過陳男的供詞必須打上大大的問號，女大生前男友跳出來指稱，陳男只是女大生粉絲，兩人根本不是交往的情侶關係；且陳男第一時間說是女大生有意輕生，自己才「協助加工」，後來又改口說是金錢糾紛導致情緒失控，失手將人殺死。

但驗屍結果出爐，女大生鼻腔、氣管均無棉絮纖維，脖子有瘀傷，頸部骨頭有裂痕，研判是遭單手狠掐窒息身亡，與陳男說法完全不符。且女大生並無掙扎痕跡，法醫在女大生血液中驗出藥物反應，究竟是陳男趁女大生服藥後動手殺人，或是陳男下藥後再動手，仍待檢警進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）

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