馬國女大生解剖報告出爐！遭狠掐窒息亡　戳破凶嫌謊話

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不過陳男的供詞必須打上大大的問號，女大生前男友跳出來指稱，陳男只是女大生粉絲，兩人根本不是交往的情侶關係；且陳男第一時間說是女大生有意輕生，自己才「協助加工」，後來又改口說是金錢糾紛導致情緒失控，失手將人殺死。
但驗屍結果出爐，女大生鼻腔、氣管均無棉絮纖維，脖子有瘀傷，頸部骨頭有裂痕，研判是遭單手狠掐窒息身亡，與陳男說法完全不符。且女大生並無掙扎痕跡，法醫在女大生血液中驗出藥物反應，究竟是陳男趁女大生服藥後動手殺人，或是陳男下藥後再動手，仍待檢警進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）
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