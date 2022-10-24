萬聖節變裝服飾「網購最夯Top 5」　公主、英雄經典不敗

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Yahoo奇摩購物觀察近期萬聖節服飾業績成長逾4成，同時公布最熱門變裝服飾，Top 5依序為睡美人公主服、英雄服、獨角獸亮片洋裝、無臉男跟牛魔王／女巫裝。Yahoo奇摩超級商城觀察到熱賣配件，造型發光拍拍手環、DIY手提式糖果袋、及南瓜造型LED串燈為賣場人氣最高前三名。即日起至11/5前，Yahoo奇摩購物中心的各式萬聖節造型服，下單滿599元出貨即贈南瓜手提袋、滿999元再送3％超贈點回饋，部分款式還享快速到貨89折。
momo購物網
momo購物網觀察近兩周糖果零食買氣年增狂飆90%，以應景搞怪的特殊造型食品及家庭號派對零食箱最受消費者青睞。即日起至10/31祭出《聖誕狂歡月》，全館超過500件萬聖限定食品最低下殺6折起，如乖乖、卡滋、浪味仙、Sorini、Elit、Peter Rabbit 比得兔等人氣零食品牌推出萬聖節限定包裝零嘴。
momo同步祭出變裝服飾，根據平台內部統計，近兩周變裝道具買氣狂飆近六成，以造型擬真又吸睛的童裝服飾為消費者選購的一大重點。如馬力歐路易吉吊帶褲／吊帶裙；男童最愛的英雄系列肌肉服；滿足孩子們職業變裝夢的Melissa & Doug瑪莉莎等。即日起至10/31同步祭出優惠，最低下殺3折起，單筆滿1,000元即抽999元momo幣（限量20名）。
樂天市場
樂天市場觀察自10月以來，「萬聖節」成為消費者熱搜的關鍵字，站上萬聖節相關商品如Cosplay服裝、萬聖節擺飾、糖果零食等銷售量相較去年同期約增加三成，顯見民眾逐漸恢復正常生活並重拾以往萬聖節活動。除了推出「萬聖節專區」外，平台上推出多款高還原度的Cosplay服飾，像是的超夯動畫《SPYxFAMILY間諜家家酒》的安妮亞、近《死神》十番隊隊長日番谷冬獅郎、《神隱少女》其經典角色無臉男，都有神還原的服飾；同時還有應景南瓜相關產品，包含口罩、髮夾、提燈、糖果袋等。
蝦皮購物
為滿足節慶狂歡的需求，蝦皮購物將於 10/25當天凌晨0點、1點、12點、18點、20點、22點，6大時段夯品下殺1元起。同時內含精打細算眉彩組+超控油UV校色飾底乳(01)+贈唇迷心竅好色唇釉#016等彩妝品原價原價1,200元，1028 萬聖節驚喜包，超值禮包只要100元即可入手。