米其林三星名廚Thomas Bühner宣布　在台北開La Vie餐廳

我是廣告 請繼續往下閱讀
由Thomas Bühner合夥並親自參與經營的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」確定落腳台北大直樂群三路200號，將打造70坪空間，提供28席座位（包含2包廂），一路籌備兩年，預計最快將於2023年3月底正式開幕。
吳睿弘透露，關於餐廳選址，他們曾經討論過要放在繁華的信義區，甚至也想過在西門町找一棟老房子，創造裝修的衝突感，但後來考慮到交通問題，開一個好的餐廳必須同時思考停車與進出的便利性。最後「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」選定「有度假感覺」的大直，並獲注重傳達lifestyle生活理念的忠泰建設，熱切提供了全新商場的一樓，該棟建築師和Thomas Bühner一樣來自德國，包括餐廳室內設計師亦如是，種種巧合而促成現址。
Thomas Bühner很有信心表示，過去自己的團隊從主廚獎、餐廳獎、甚至甜點師和侍酒師獎都得過，非常期待為台灣帶入他擁有的米其林知識、品味與經驗，及他對米其林餐廳的想法，來台非常多次的Thomas Bühner，相當喜歡台灣多元文化，尤其薈萃各國美食的豐富性。他強調，「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」將會與台灣「融合」，有山、有海、有綠樹的台北，啟發Thomas的創意，從好的農產品到文化都將互相調和，「不是一成不變，也不全是一樣，但將會是最好的」，創造一種現代美食的體驗。
吳睿弘透露，Thomas原本擔心如果餐廳不使用台灣食材，是否因此讓消費者失望？他們兩人堅持，「不會優先使用台灣食材，而是優先使用好的食材」。Thomas更補充強調，「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」會是一間融合的餐廳，意味著從食材甚至到餐瓷，不只從歐洲帶來最好的作品，也期許能在餐廳內，使用自台灣從設計到製造誕生土生土長的作品。吳睿弘忍不住說，Thomas Bühner身為合夥人，「他連一顆燈泡都非常在意」。
Thomas更提到相當高興有機緣能認識Ray，兩人從有共同的喜好、到有系統的計劃，很高興親自跟大家介紹「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，Thomas Bühner還特別指出，親自為餐廳掛名，便代表了他承諾將100％投入餐廳經營。吳睿弘坦言，本來沒有想要這麼早開這個記者會、公佈消息，但明天就要離開台灣的Thomas，月底將在德國柏林召開記者會公布這個消息，他希望La Vie餐廳將開設於台北的好消息，大家不是從國際外電而得知。
在最顛峰時刻暫停La Vie餐廳經營的Thomas Bühner，這幾年來總是被關心「你的餐廳會選擇開在哪裡？」Thomas Bühner親口證實，他將親自參與經營位於台北大直的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，「不是顧問、也不只是短期合約」，期待讓全球更看見台灣。雖然「因德國有家庭」，果斷回絕長住在台灣的可能性，但Thomas承諾，「可能在台灣一年待200天」，希望可以用他在台灣的時間，培養出一個完整的團隊，不會因為他不在現場就失去風味，透露將「希望面對國際市場，而不只是台灣市場」，甚至把Thomas在東京、上海、新加坡的粉絲都帶來台灣。
1991年Thomas Bühner成為La Table餐廳主廚，五年後便摘下了人生第一顆《米其林指南》星星；1998年再奪第二顆《米其林指南》星星。更於2001年得到高特米魯廚師帽（Gault & Millau）的「年度最佳新銳廚師」肯定，2006年則直接獲選為高特米魯廚師帽「年度最佳廚師」；2009年獲Relais & Chateaux世界最佳餐桌「年度最佳廚師」；2011年更拿下高特米魯廚師帽19分的高分（滿分為20分）。
2006年Thomas Bühner與合夥人Thayarni Kanagaratnam共同開設「La Vie餐廳」，自2012年起、連續7年蟬連米其林三星，是公認的米其林榜上傳奇。2017年奪下歐洲Taittinger Chefs Trophy泰廷爵國際烹飪大賽冠軍；2018年榮獲The Best Chefs Award全球百大最佳名廚（在全球300名廚師中排名第69位）；同年更奪下OAD（Opinionated About Dining）歐洲最佳百大餐廳第24位。