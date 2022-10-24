北市最新民調出爐！蔣萬安29.67%領先 陳時中22.13%緊追
2022大選將在11月26日登場，中廣與蓋洛普公司今（24）日發布台北市長最新民調，結果顯示國民黨台北市長候選人蔣萬安斬獲29.67%支持度，領先民進黨台北市長候選人陳時中22.13%，及無黨籍台北市長候選人黃珊珊17.42%。
北市選舉三腳督激戰，中廣與蓋洛普公司今公布最新民調結果，蔣萬安以29.67%支持度居冠，依序為陳時中22.13%、17.42%。對比今年9月同份民調，蔣萬安支持度上升1.91個百分點、陳時中3.01個百分點，而黃珊珊則下降3.48個百分點；另25.87%民眾尚未決定、2.15%不去投票、1.68%拒絕回答。
值得注意的是，細看支持度年齡劃分，69歲以上29.82%民眾支持蔣萬安、27.72%支持陳時中，僅6.99%支持黃珊珊。而在20至39歲區間，黃珊珊則獲24.75%支持度，勝過陳時中24.75%、蔣萬安24.15%。
而在政黨傾向度部分，高達52.90%民眾看人不看黨，20.00%較認同國民黨、15.10%較認同民進黨。
本次調查於2022年10月21日至23日進行，針對性別與年齡進行加權，成功訪問1067位20歲以上台北市民，在95%信賴水準之下，抽樣誤差為正負3.06%。抽樣方法採CATI系統透過市話後兩碼進行隨機抽樣，電訪成功率68.48%