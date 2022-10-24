鄭朝方、范格菱聯手出擊 「好方菱茶葉蛋」拉近選民距離
民進黨竹北市長候選人鄭朝方的超進化行動願景車開到竹北大街小巷，跟民眾近距離搏感情，經常配合願景車出任務的竹北市民代表候選人范格菱，則請媽媽滷了一鍋「好方菱茶葉蛋」，分送給願景車活動會場的民眾，用「蛋蛋的營養」為鄉親健康加分，頗獲好評。
鄭朝方說，綠營竹北隊的陣容超堅強，每次超進化行動願景車出任務，他和在場候選人提供的種種競選小物，都讓鄉親們驚喜連連，願景車所在之處成了人氣匯聚點，大家一起暢談竹北願景，感覺真的很溫馨。
「這茶葉蛋，好香好好吃！」選舉除了勤走鄰里拜訪，比政見、比人氣還要比創意，范格菱用她跟鄭朝方名字中各一個字命的「好方菱茶葉蛋」，在竹北各個公園、集會所限量發放，一推出就相當受到民眾喜愛，大人小孩都聞香而來，吃得很開心。
范格菱透露，有人吃了後覺得很好吃，還詢問她是在哪裡買的？能不能幫他買？她當場笑著回答說：「茶葉蛋只送不賣，我賣的是服務，您投我一票，我給您最好的服務！」范格菱強調，自己出來參選就是希望家鄉可以更好，並且打造全齡友善城市，未來進入代表會除了爭取長輩營養膳品的補助外，孩童營養午餐也要加碼，讓竹北市的大小朋友都能吃的好、吃的健康。