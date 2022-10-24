菲律賓面具彩繪活動成亮點　擁抱新住民文化

為促使新住民擴展在台社會支持網絡及增加社會民眾對多元文化認識，桃園市社會局新住民家庭服務中心22日在桃園市新住民培力中心辦理新住民支持性服務方案「菲常好玩 菲律賓面具彩繪」，活動內容包含認識菲律賓特色文化、民俗風情及彩繪面具節由來等，並邀請社團法人桃園市視障福利發展協進會、財團法人靖娟兒童安全文教基金會進行宣導活動，讓活動參與者可同時獲得桃園市社會福利資訊。
根據桃園市社會局，截至今(111)年8月底，桃園新住民人口數已達6萬4286人，社會局積極投入新住民照顧服務，以「友善尊重」、「權益保障」、「多元服務」及「培力發展」為原則，創造幸福的多元友善環境。
社會局表示，這次活動參與者包含有大陸、日本、越南、緬甸及印尼等不同國籍的新住民和本國籍民眾共同參與，在菲律賓華僑講師陳慈治的帶領下，以淺顯易懂、幽默有趣的方式讓大家瞭解菲律賓的人文歷史、文化風情及生活習慣等，並讓參與者親自DIY菲律賓面具、體驗異國風情，參與者在活動過程相互分享，達到文化交流目的。活動中，來自緬甸的阿芙談及，過去她較少接觸其他國籍的新住民，對於菲律賓的風俗民情、生活習慣也不太瞭解，經過這次的活動後，知道每個國家都有自己的文化風情、生活習慣，同時很開心能認識不同國籍的新住民朋友。