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中國一年內犯台？國安局：不排除轉移壓力「以戰逼統」

▲對於兩岸是否有可能在一年內發生戰爭，國安局副局長陳進廣表示，不排除它為了轉移內部的某些壓力，去做以戰逼統、逼和的策略。（圖／翻攝自國會直播頻道）
▲對於兩岸是否有可能在一年內發生戰爭，國安局副局長陳進廣表示，不排除它為了轉移內部的某些壓力，去做以戰逼統、逼和的策略。（圖／翻攝自國會直播頻道）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-24 12:17:53

中共二十大昨日落幕，習近平進入第三任期，新一屆中央軍委名單出爐，外界關注兩岸緊張態勢是否升高。對於兩岸是否有可能在一年內發生戰爭，國安局副局長陳進廣今（24）日表示，「我們不排除它為了轉移內部的某些壓力，去做以戰逼統、逼和的策略」

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立院司法及法制委員會邀請國家安全會議、數位發展部、國家通訊傳播委員會、國家安全局、調查局、警政署率所屬單位主管列席就「面對歐美各國陸續頒布禁止使用或限制採購大陸資通訊及科技產品，此類產品對我國國家安全危害為何？國安會及相關國安單位是否於年度預算中制定計畫針對各類國際情勢演變進行相關評估作業並採取因應對策」報告，並備詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時關注，習近平進入第三任期後，國安局如何評估對台灣可能的影響與因應？陳進廣提出3點分析指出，第一，從人事及常委與政治局中名單中可以看到，不僅沒有女性，而且打破過去「七上八下」的規則，名單可以看出貫徹習近平的個人意志，變成「能上能下」，以政治忠誠為主要判斷；第二，從人事上去看政策，外界一般認為，過去包括李克強、汪洋對於經濟改革開放的支持度，會對習近平有所制衡，但是這次的名單比較偏向於「之江新軍」成員，比較重視所謂的安全，尤其其提出內部安全、獨立自主的路線，可能是後續要觀察。

針對對台部分，陳進廣說明，第三，中共將反台獨列入黨章，從常委會成員來看，多有對台、東部戰區的經驗，相關成員也有一些越戰的經驗，基本上針對中共對台可能採取的行動，國安局分不同的想定，都列入密切的觀察，但有一點特別要注意：當中共發生內部問題的時候，可能透過外部問題來轉移內部，過去中國大陸經濟常常都是兩位數的成長，但現在經濟成長會處於衰退的狀況，包括整個社會控制的問題，例如四通橋事件顯示出社會抗制的破口，「不排除它為了轉移內部某些社會問題跟經濟問題，會採取外部的動作去轉移」。

曾銘宗追問，中國大陸過去全力發展經濟，但近一年來已經不太重視經濟發展，完全偏向安全及維穩，這個路線是否繼續維持？陳進廣正面答覆稱「是」，尤其提出「中國式的現代化」有別於西方對其限制；曾銘宗問，國安局評估兩岸1年內發生戰爭的機率高不高？陳進廣說，對於每一種可能性都要做充分的準備，尤其遇到壓迫和霸凌的時候，更應該堅定的團結內部，展現堅決防衛的決心，「我們不排除它為了轉移內部的某些壓力，去做以戰逼統、逼和的策略」，國安局對任何策略都謹慎評估、掌握，有關預警的態勢。

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