雙11起跑！亞太4G吃到飽低資費最終回 388元送2400禮券
雙11大型購物節即將起跑，往年電信業皆會加入戰局，今年由亞太電信率先起跑，亞太電信今（24）日宣布數位門市推出4G新申辦／攜碼月付388元吃到飽，綁約24個月，限時加碼再送2,400元全家購物金，等同於月付288元資費就能4G吃到飽，今年雙11優惠可能會是亞太低資費的最終回。
除了有388元送2400元全家購物金的資費方案之外，亞太今年雙11購物節攜手Yahoo奇摩，首度將CTM（Click to Message，發送訊息）技術應用導入廣告版位，消費者點擊廣告，即導入手機簡訊功能頁面，同時帶入已設定好的文字訊息，只要一鍵按下傳送，便立即傳至指定的簡碼位置，免輸入繁雜資料，就能參與活動抽大獎。
即日起至10/31前，消費者只要在Yahoo奇摩網站，看見亞太電信雙11廣告，點擊該廣告後，系統會自動跳轉至手機簡訊功能頁面，並自動帶入活動文字和簡碼66611，無需經由層層關卡輸入資料，只需按下回傳簡訊，即可獲得抽獎資格；或是動動手指回答指定的簡單問題，並回傳答案至簡碼66611，同樣可獲得抽獎資格，回傳及接收簡訊均無需付費，獎項內容包括iPhone 14 128GB（市價27,900元）限1名，以及萊爾富商品禮券500元，共60名。