97歲馬哈地想三度拜相？向「政敵」安華喊話合作遭拒

高齡97歲的馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）近日宣布，將在11月19日舉行的國會大選中參選國會議員。他先前曾兩度擔任馬來西亞首相，外界關注，他捲土重來，是否會在當選後第三次挑戰首相大位。這次馬來西亞大選情勢混沌，選後有極高機率沒有政黨穩定過半，跨黨派合作的聯合政府勢在必行，馬哈地釋出訊息，準備與主要反對勢力「希望聯盟」領袖安華（Anwar bin Ibrahim）會晤，討論合作事宜。安華冷淡回應，「專注與選民會面更好」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 馬哈地這次以全球最高齡參選人姿態投入大選，他不僅未顯疲態，更展現出高度野心，為了勝選不惜向多次分合的安華釋出合作善意。馬哈地透過在社交媒體發布的影片表示，「為了打敗破壞國家的邪惡勢力，選擇很簡單，就是與之前的政敵合作，一起阻擋邪惡勢力。」他強調，相信安華和他的想法一致，他已為雙方會晤作好準備，「前首相納吉倒台，證明我們已經做到這一點。」馬哈地在2018年重新上台後曾經承諾，兩年後會在任期內把首相大位交棒給安華。2020年2月馬哈地閃辭首相一職，並且率領所屬政黨離開執政聯盟，導致安華拜相夢碎。馬哈地數十年來多次背叛安華，兩人之間糾葛的情結，他也在影片中特別提到，「即使有人說我不知廉恥，再次舔回唾液，這些說詞絲毫不會動搖我。」對於馬哈地的合作提議，反對派領袖安華表示，「現在不是把個人的權力遊戲搬上檯面的時候，我們更應該聆聽人民的聲音，看看能如何協助他們。」當被追問是否和馬哈地討論合作一事，安華反問「幾時合作了」，冷淡態度似乎也要讓馬哈地死了這條心。經濟強勁復甦！馬來西亞上半年吸引逾8500億投資恰逢馬來西亞國慶 發行首張NFT郵票馬來西亞前首相失智症惡化 連家人都不認得通膨飆漲、經濟差 馬來西亞人出國淘金找機會