指揮中心：國內居隔與境外管制不一有調整必要

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國內疫情全國新增病例數下降，近一周（17日至23日）較前一周下降14.8%，輕症或無症狀者為99.57%，近期隨大活動持續舉辦、邊境開放及進入呼吸道病毒流行季節，將持續密切關注重症高風險族群及後續疫情趨勢，並留意國際移入變異株特性以及對疫情造成的影響。
指揮中心指出，本月13日調升入境總量為每周15萬人、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，開放後10日（13日至22日）入、出境人數均明顯成長，平均每日入境1萬81人次，較前一月增加1.71倍；此外，隨邊境管制政策調整為入境人員免除居家檢疫，改進行7天自主防疫措施，現行國內對於接觸者實施3+4居家隔離及0+7自主防疫併行的措施與境外管制政策似有不一致之處，相關措施有必要進行調整。
針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.8%，第2劑為88.2%，第3劑為73.8%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94%，第4劑施打率則為14.4%，累積施打已超過6310萬人次，目前疫苗數量非常充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。
蘇貞昌指出，疫情已經朝向明朗的方向前進，境外管制措施也在近日逐步鬆綁，國人出境人數也日益提高，顯見民眾已逐漸步入正常生活，而本周末各地將舉辦大型節慶或遊行活動，請指揮中心密切觀察後續對疫情可能造成的影響。
蘇貞昌也提到，國內疫情雖已呈現下降的趨勢，但相關防疫措施的實施以及防疫政策的調整仍須以保護2300萬全體國人的健康以及專業判斷為前提，有關接觸者防疫措施的調整，請指揮中心在疫情可控的前提下，考量公共防疫的需要下進行評估，並適時於指揮中心記者會中對外說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。