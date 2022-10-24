柬埔寨馬戲雜技團來台參演　台柬長期藝術交流計畫曝

近期疫情逐漸趨於穩定，各國恢復旅遊和民間交流，而來自柬埔寨的法爾社會企業／法爾劇團積極展開台灣和柬埔寨間的藝術交流。在經歷過兩次邀演、台柬交換工作坊等短期交流後，期望透過長期計畫，有系統且嘗試雙方演員的韌性，發展更廣闊面向的可能性。因此FOCA福爾摩沙馬戲團與柬埔寨法爾社會企業／法爾劇團一同發起此次「台柬馬戲專業表演者雙向交換培養計畫」，除了增進彼此在技術性上的成長以及開創新的視野與能力外，更希望探索不同文化背景下馬戲雜技表演藝術的脈絡，帶領台灣受眾感受不一樣的雜技馬戲肢體語彙及魅力，同步增進亞洲馬戲團隊間雙向的流動以及對話的空間，共同促進亞洲馬戲生態的活躍性與多樣性。
記者訪問法爾社會企業(Phare Performing Social Enterprise)發展經理許茜雯，她說：「本次雙向交流培養計畫要特別感謝文化台灣基金會的支持，自10月15日至11月14日，首先邀請法爾表演者赴台進一步與FOCA 夥伴共同工作、交流學習，搭配 FOCA 工作日程，參與肢體訓練、技術排練並同步由法爾規劃教授跳板及banquine，相較為台灣表演者中較缺乏的團體技術；期許參與FOCA日常訓練促進法爾表演者深化訓練的豐富度並提升 FOCA 創作技術多樣性，協助團隊作品之發展。期待明年由法爾安排FOCA赴柬體驗法爾表演者日常生活，達到雙向交換，最終共同發展獨樹一幟的亞洲馬戲作品。」
而台灣團隊創辦人暨團長林智偉則指出，將帶領柬埔寨的馬戲團藝術人員，感受台灣的表演藝術氛圍，並實際交流。林志偉表示，這段緣份起源於2015年，在耿一偉老師媒合之下，FOCA前往柬埔寨展開超過20天的行程，那時跑了三個城市，共七個場次的演出（金邊/暹粒/馬德望）這趟旅程，因此建立起一個很重要的關係。林志偉認為，不論是法爾社會企業／法爾劇團兩年一次的TiniTinou柬埔寨國際馬戲節，或是馬戲文化園區基地跟馬戲篷，甚至在馬德望的學校機構，都讓他深感佩服，並認為有許多能夠學習之處。
被外國媒體譽為「東南亞太陽馬戲團」的法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak Association），其基地位於柬埔寨，透過藝術教育，他們讓貧窮家庭出生的小朋友，有機會翻轉自己的人生，同時達成心中理想。