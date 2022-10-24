遭遇第一擊後下達動員令　邱國正：24小時內召員要報到

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱國正回答，國軍動員已經練習好多年，台灣動員有最大特點，一旦動員令下達以後，24鐘頭內召員可以報到，這國軍可以做到的。但要不要動員，已經到戰鬥層級的話，平戰轉換有程序，這程序可長可短，當然也會看時機，一不對的話，馬上要報告，該動員馬上動員。
國民黨立委吳斯懷質詢時詢問國家準備好接受戰爭嗎？邱國正表示，國軍一直在備戰，都有在演練平戰轉換，包括速度、人力移動等；但動員之後，兵力到位，是否作戰就要看全民意志，這也牽涉全民是否已經準備好面對戰爭。邱國正也表示，國防部也在建立「保家」、「保鄉」的觀念，教召時並不會刻意將人運到北部，或是中部運到南部訓練，而是畫分責任，讓動員的人徹底了解「保家」、「保鄉」跟「保產」完全結合。
國民黨立委溫玉霞質詢時表示，《紐約時報》報導指出，美國計畫強化台灣武器儲備；她表示，物價飛漲、缺工、缺料等因素導致國防部大型武器儲備庫建造有困難，美方若執意台灣要興建，國防部該如何因應？
邱國正答覆回答，「大軍未動、糧草先行」戰略物資必須事先儲備，台灣是海島國家，一旦發生戰爭狀況，一定會被封閉，因此要多儲備戰略資源。邱國正表示，儲備有很多方法，不一定要蓋庫房，如果在固定地方興建大型庫房，戰時很難保全，國防部靈活運用，例如利用原有建築物、民間工廠等儲備物資都是選項。