台股萬三曇花一現！終場僅漲37點 台積電翻黑下跌2.5元
美股上週五（21日）再度上演驚奇大逆轉，4大指數均收紅，日、韓股市今（24）日受到激勵，分別上漲0.64％及0.9%，台北股市開高走低，早盤一度大漲200點，隨後萬三得而復失，終場收漲僅37.78點，收在12856.98點，漲幅0.29%，成交金額1775.01億元。權值股台積電盤中翻黑，終場下跌2.5元至387元，其他重要電子股漲多跌少。今日盤面焦點為貨櫃航運族群一片紅通通，IC設計族群、ABF載板三雄表現搶眼。
美股上週五開低後再度上演驚奇大逆轉，終場4大指數收紅，其中，納斯達克指數以及標普500指數漲逾2%，費城半導體指數飆漲近4%，道瓊指數勁揚近750點。日、韓股市今（24）日受到激勵，分別上漲0.64％及0.9%，港股則大跌5.44%，陸股跌勢也重。台北股市萬三開高走低曇花一現，早盤一度大漲200點，漲幅一路收斂，終場收漲僅37.78點，收在12856.98點，漲幅0.29%，成交金額1775.01億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電由紅翻黑，終場下跌2.5元至387元，跌幅0.64%。同樣為晶圓代工，聯電上漲近1%，收在39.4元，聯電集團概念股同慶賀，智原亮燈漲停，欣興漲逾4%。其他重要電子股漲多跌少，世界先進、力積電分別強漲2.05%以及2.65%，聯發科飆漲3.70%，收在588元。鴻海跌約0.48%，來到103元。
今日盤面焦點為IC設計族群表現搶眼，力智強攻漲停板，譜瑞-KY、揚智、M31、亞信、鈺創、晶心科、晶宏上漲約4至6%。ABF載板三雄也強勁，南電、欣興、景碩上漲2至7%左右。貨櫃航運族群一片紅通通，長榮、陽明漲逾1%，萬海甚至勁揚3.01%，航空雙雄上漲約1%至3%。