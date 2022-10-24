藍營轟沒承擔　林佳龍：要問侯友宜要留新北還是到下一站

▲林佳龍出席個人新書發表會，對於藍營諷刺書名承擔，林佳龍受訪說應該要問侯友宜，到底會留在新北還是到下一站？（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.24）
▲林佳龍出席個人新書發表會，對於藍營諷刺書名承擔，林佳龍受訪說應該要問侯友宜，到底會留在新北還是到下一站？（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.24）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-24 13:37:432022-10-24 15:05:29

民進黨新北市長林佳龍今（24）日出席個人兩本新書《看見，林佳龍》、《承擔》發表會，總統府資政暨前抗煞指揮官李明亮也特別出席致詞與鼓勵。對於藍營諷刺書名承擔說法，林佳龍表示，這樣的話應該要問尋求連任的新北市長侯友宜，到底會留在新北還是到下一站？

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媒體提問藍營批評過去說要留在台中，後來又北上入閣，現在又跑到新北市參選。林佳龍受訪時表示，自己人在台灣、心懷台灣，不管住在哪裡，都在推動台灣各種民主進步的興革事項，參選新北市長就是希望改造首都圈，帶領台灣走向世界，說承擔或住那裡選甚麼，這樣的話應該要問侯友宜。

林佳龍進一步說到，曾任侯友宜市府發言人的「侯家軍」、新北市議員候選人戴湘宜提到，選到市長後再選總統不算落跑，侯也沒否認，並在接受媒體專訪時也說「勇於承擔」，然後大家追問又說現在是在選2022的新北市長，強調為什麼侯不能在二選一中講清楚，市長選舉跟總統大選相差只有一年時間，還可能又得補選新北市長，浪費社會資源，若到時落跑又再次欺騙市民，會成為韓國瑜2.0。

林佳龍重申，這是作為競爭對手要代替新北市民問清楚的，這不是個人選擇問題，是參選市長面對市民老闆應徵工作基本的倫理道德，如果連這都講不清楚，想要衝高選票，還對外宣稱要贏40萬張選票以上，是領到了市長的30元選票選舉補助款還要領總統的嗎？呼籲新北市民不要浪費選票，把票都投給林佳龍，成全侯友宜落選可以自由的去選總統，不要讓社會感覺政治人物為了權力想要往上爬，不能對選民做承諾。

對於媒體追問選後入閣接行政院長一職，林佳龍強調這是假議題，自己問的是選上的人是否會遵守任期的承諾，侯市長不願意承諾，因為他心已在2024；直言自己談的是當選新北市長能否承諾做滿四年，沒有要求落選的人不能選總統，更何況行政院長是總統的人事權，任何人不應該去僭越憲政上總統的權力，用這個開記者會除了邏輯錯亂也是轉移焦點，建議還是回歸到選舉，不要坐這山望那山，欺騙選民，要求對方正面答覆。


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