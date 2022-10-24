名家論壇》曾建元／風起南方！2022大選高雄地方選情觀察

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高雄市為臺灣南部最大都會，人口約277萬人，東鄰中央山脈，北與臺南市相鄰，西濱臺灣海峽，遠控南海，南接屏東縣，高雄市因合併高雄縣，版圖由高雄港區周邊擴大到當前規模，同時擁有都會區、工業區和農漁業區，產業分布完整。高雄港和小港國際機場，是臺灣新南向和進出世界的重要口岸，因此高雄在臺灣的政治經濟地位極為重要，掌握高雄，便足以與臺北分庭抗禮。
臺灣選民歷經民主化的洗禮，世代的更替，地方政治經濟體系的變遷、宗族派系和社區人口結構的變化，傳統上對於政黨品牌的忠誠早已動搖，這也就是臺灣到目前為止得以經歷三次政黨輪替的原因。高雄直轄市在過去分隸高雄市、縣的時代，高雄市區曾經中國國民黨王玉雲、吳敦義長期主政，高雄縣則有黑派余登發家族撐起黨外旗幟，謝長廷入主高雄市後，即以令人耳目一新的文化觀光治績翻轉了國民黨長期執政的局面，這自然和高雄市選民中加工出口區勞動階級的草莽性格以及新興都會中產階級市民美學偏好的抬頭有關。
高雄政治：敢愛敢恨
高雄縣市合併後，大高雄市的地方政治格局，乃進入了由民進黨新潮流系南流陳菊全面主導的時代，但在這一局面下，民進黨竟然還會敗給從臺北市空降而下的國民黨韓國瑜，原因正在於民主時代高雄市民對於民進黨的品牌忠誠日漸淡薄，然而更難道與外人者，則是民進黨派系政治的牽扯。陳其邁雖然通過黨內初選，卻未能有效整合黨內派系，所以在各派系未盡全力輔選的情況下，大意失荊州，竟敗給了政治痞子韓國瑜。可是一旦韓國瑜愛情經濟之類的喇賽鬼話被看破手腳，高雄人也就毫不遲疑地罷免掉韓國瑜。這說明了高雄市民具有求新求變、大開大闔的顛覆性格，敢愛也敢恨。
陳其邁雖然曾經敗在國民黨手下，無論如何，他是正港高雄在地人，高雄的一草一木、一磚一瓦無不在他眼下。他治理高雄兢兢業業，絲毫不敢大意，因此政績卓著，有目共睹。此番國民黨捲土重來，推出的人選也是空降，是前屏東縣長柯文福女兒黨籍立法委員柯志恩，柯志恩原為淡江大學教育心理與諮商研究所教授，形象清新，學養俱佳，畢竟也非在地人，沒有在地政治社會的人脈和派系關係，對高雄市政更是陌生，要像韓國瑜一樣痞地作為奇兵突襲民進黨而成功達陣，應當不存在任何可能。柯志恩對自身選情心裡有數，因此不計成敗，志在參加，藉此整合穩定議員選情，修復國民黨形象，也為自己在政壇的下一步發展保留機會。
陳其邁鎮守綠地
根據10月11日至13日三立電視新聞台委託山水民意公司調查顯示，陳其邁以56.4%的支持度遙遙領先柯志恩的16.9%，在高雄市十二個選區完勝柯志恩，連國民黨鐵票區左營楠梓，陳其邁依然以43.0%大贏柯志恩的18.4%，陳其邁為民進黨守住高雄市，毫無懸念。
高雄市議會共有65席，國民黨上屆因韓國瑜旋風效應而擁有過半席次，但民進黨本屆在陳其邁領軍下，可謂兵強馬壯，志在奪回議會多數黨地位，儘管尚有第三勢力小黨伺機而起，力爭關鍵第三者地位，其中，臺灣基進在發動罷免韓國瑜時表現耀眼，有可能搶進三席，最被看好有組黨團實力；臺灣民眾黨首次參與地方自治選舉，來勢洶洶，現任黨籍資深議員吳益政在前金、新興、苓雅以無黨參選；時代力量在黃婕退黨後只剩一席，其第三勢力地位則遭到臺灣基進和民眾黨的夾殺挑戰。
高雄市選情相對單純，放在全國格局則別具意義。因為民進黨很可能在今年的全國地方自治選舉中慘敗。民進黨雖然領導臺灣抗疫成功，經濟競爭力升級，國際地位提升，但武漢新型冠狀病毒肺炎疫情畢竟重創臺灣服務業，加以疫情曾經帶給無數家庭生離死別的痛苦，然而這些瑕疵都比不上民進黨高價購買國產高端疫苗，竟連日本都不承認其效力而列入認證清單，而更嚴重的問題，是衛生福利部將採購高端疫苗的相關檔案文件全部列入國家機密檔案，永久封存，在強調開放政府、政府資訊公開的時代，民進黨政府的作為，明顯阻礙人民知情權的實現、迴避公眾監督，也不免啟人疑竇，懷疑是否此地無銀三百兩、作賊心虛而至少該當圖利他人的罪嫌。促進轉型正義工作中關於還原真相和除垢究責的任務，成敗的關鍵在於政治檔案的公開與否，政治檔案的永久封存無法解決已經是民進黨促轉工作的最大污點，但疫苗採購檔案也不附理由未經審查便由主管機關自行決定永久封存，難道當中也涉及了國家犯罪，臭不可聞？於是陳時中在防疫上的貢獻，轉瞬間豬羊變色，變成了仇恨值，原本以為提名陳時中參選首都臺北市可以帶動民進黨的全國選情，沒想到陳時中陷入苦戰，連帶也可能拖垮全國選情，「抗中保臺」，反而成為反陳時中的一種隱喻。民進黨最後只落得剩下武漢疫情爆發之初，時任行政院副院長的陳其邁，因為領導國家隊趕製口罩，更進一步得以緊急援外，一舉打響「Taiwan can help」的名聲，而還能享有防疫成果的紅利。
學運世代，蓄勢待發
由於民進黨主席蔡英文依《民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例》主導了六直轄市的候選人提名，以目前選情來看，如果民進黨鄭運鵬在桃園市敗給了國民黨張善政，其責任恐怕會算在取消黨內初選而堅持提名林智堅的黨主席蔡英文頭上，一旦再加上陳時中、林佳龍、蔡其昌敗選且得票率不如預期，則如此一來，蔡英文有可能會不得不引咎辭去黨主席職務以承擔責任，而欠缺民進黨中央常務委員會作為黨政與府院平臺的蔡英文，便形同宣告提前跛腳，蔡英文遺留的黨主席補選，乃將成為2024年總統初選的前哨戰。
一旦蔡英文辭去黨主席，蘇貞昌也有可能被逼退行政院長職務。行政院因地方自治選舉執政黨失利而總辭的前例，就是賴清德。而不論蘇貞昌是否總辭或部分閣員職務調整，林佳龍和鄭文燦都有可能代表學生運動世代入閣養望，展現未來接班梯隊國家領袖的氣象。坐擁南臺灣半邊天的陳其邁，則將在連任高雄市長後成為民進黨內最有實力的地方諸侯，他和可望連任的臺南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，將有左右民進黨學運世代政治動向以及決定民進黨能否跨過2024年繼續執政的關鍵影響力。
●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、中國問題專家
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