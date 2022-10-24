呼籲侯不要再模糊 林佳龍：講中華民國就可以迴避嗎？
對於新北市長侯友宜受訪回應自己「捍衛中華民國，台灣人民是他的初心」，強調在安全上用行動展現出力量。民進黨新北市長林佳龍今（24）日出席個人兩本新書發表會受訪時回應，要質問侯友宜在台灣主權的立場上，接不接受同黨的副主席夏立言代表所屬國民黨去中國的一言一行？砲轟現在習敬平已成為中共黨國帝制下的皇帝，政治人物可以再繼續模糊嗎？講中華民國就可以迴避台灣主權問題嗎？強調這是今年底選舉政治人物跟社會都必須要互相檢驗的議題。
林佳龍表示，侯友宜是國民黨員，對於夏立言去中國，幾乎是作為宗主國去向中國報到，侯友宜身為國民黨員被問及相關議題也同樣回答「好好做事」，指出侯友宜過去長年以來，支持一個中國、九二共識，現在中共習敬平已經稱帝，解除憲法任期限制，我們當然要選出能夠抗中保台的領袖和民選首長，作爲新北市長就應該說清楚，不容有任何的迴避。
林佳龍進一步說明，從過去威權時代，侯友宜就捍衛威權統治，而他則是挑戰威權統治的人；侯友宜是惡法亦法，而且強勢執法，他則是參與學生運動，希望能夠民主化，告別威權統治，所以兩人有明顯的對比，也是本質上最大的差異。
侯友宜是在稍早出席市府活動受訪時表示，其實保護中華民國、捍衛台灣人民的安全，是自己不變的初心，40幾年來用行動展現責任，讓在這塊土地的台灣人民都能夠安居樂業，尤其安全這個部分，自己在第一線工作了這麼多年，我們的行動展現出我們的力量。