中職／首次在關鍵時刻展左打　馬傑森不緊張「蠻享受的」

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馬傑森坦言，其實那天的比賽並不是人生中第一次遇到關鍵時刻上場打擊的情況，但是卻是首次在關鍵時刻以「左打者」的身份上場，他認為站在左打區跟在右打區，對球的「視線感覺」不同，需要適應，但是因為很少有機會遇到這樣的場合，所以當下蠻享受在場上用左打打擊的感覺。
關於練習左打的契機，馬傑森透露在今年受傷前，他就偶爾會站在左打區練習，總教練曾豪駒看到之後有提點他「先把揮棒揮順」，並表示有機會的話會讓他用左打上場，而在受傷的期間因為傷到右腳，沒辦法出力，所以也有趁那個時候加強自己左打的練習。
馬傑森笑說「其實我是右撇子啦」，透露只有打籃球是用左手，其他寫字吃飯都是用右手，他也不知道為何會這樣，並且否認在小時候有被父母改慣用手，而他認為他的左手靈活度，雖然沒有右手好，但確實是不錯的。
本季受傷休養了三個月左右才復出，馬傑森坦言是他生涯休最久的一次傷勢，並且這個腳傷對他的防守腳步、靈活度都有受影響，他說在康復後有在這些點上做加強，提升防守穩定度。
傷癒復出就遇到球季末，球隊準備備戰冠軍賽的關鍵時刻，馬傑森認為他這次受傷能這麼快回到球場，他其實是很享受在場上的時光，在這關鍵的時候歸隊，也希望能為球隊的總冠軍之路出一份心力。