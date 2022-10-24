專訪／讓台北不再徬徨！陳時中盼同心　打造親山近水首都

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台北市屬於盆地地形，市區之中即有溪河，放眼望去就能看見近郊的山。陳時中說，走遍世界各大城市後發現，「有河的沒有山，有山的沒有河」，而台北有山又有河，且只要搭乘大眾運輸工具就可抵達，青山綠水的環境得天獨厚，讓市民更健康且更有氣質；他也說，除了親山近水，還會加入很多智慧元素，朝健康、減碳的進步城市邁進。
奠基本身的醫療、公衛專業，陳時中首度談及「親山近水的世界級首都」施政主軸；其實在9月10日其與財信傳媒董事長謝金河一同爬陽明山時，就已鋪陳提及「綠色台北」願景。當時，陳時中以陽明山為例，承諾未來要把登山步道等建設得更好，且持續宣導台北市郊有這麼好的地方，這對市民的身心靈健康都很有幫助。
在台北成長、居住、工作了大半輩子，陳時中比喻，台北是一個「很有潛力但有點徬徨的年輕人」，市民的教育水準、各方面的條件都很好，但市府主軸抓得不清楚，所以整個城市陷入徬徨。他說，自己入主市府後，要把施政方向弄得更明確，把年輕人的潛力發揮出來。
他說，柯市府8年前提出來的政見其實是不錯的，有理念、有想法，也有做法，但僅過3年，整個就停了，「台北市政府整個領導文化我覺得是出問題的」。
陳時中認為，柯市府執政初期把比較簡單的問題都解決了，自然而然進入一個深谷期。而柯文哲帶領的台北市連一個谷都過不了，局處長一個個被罵走，這絕對不是一個好的領導風格，沒有一個這樣子的團體能進步。
記者問陳時中，自己覺得自己的領導風格是哪一種？他以台語回答是「仝心」（kāng-sim）。
台語說的「仝心」，意思就是同心協力，彼此一條心。陳時中說，團隊要達到目標，領導者就要有同理心，並且勇於負責。他對政策要求非常嚴格，而當政策有問題時，絕對不會推給其他的人，如此大家才會全力以赴。「我從來不推諉，都是直球對決」。
陳時中表示，自己從修法、訂定政策再到執行面都有經驗，雖然這些經驗比較多都是在衛生、藥物方面，但基本上，「我有做過事，我知道要怎麼樣去領導一個團隊，也能夠找到人才，我相信我的市政是可以期待的」。