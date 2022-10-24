超越「橘子25認同卡」　beanfun!再推6大絕世賦能神卡

▲今年十月「橘子25認同卡」即將到期，在卡友們敲碗多時，beanfun!近日終於鬆口宣布好消息，將於近期發行全新認同卡！（圖／品牌提供）
▲今年十月「橘子25認同卡」即將到期，在卡友們敲碗多時，beanfun!近日終於鬆口宣布好消息，將於近期發行全新認同卡！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-24 14:25:572022-10-24 14:51:06

beanfun!去(2021)年為回饋會員，限量推出「橘子25認同卡」，因各種頂級禮遇、不輸給信用卡的高回饋，廣受到遊戲愛好者矚目，被網友譽為2022必搶神卡。在今年初更大手筆加碼獨家搶購權，市面上難以買到的PS5、五月天演唱會門票、限量聯名錶、頂級餐廳訂位認同卡通通都有，超狂釋出讓網友稱羨不已，還曾掀起一波求卡熱潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而今年十月「橘子25認同卡」即將到期，在卡友們敲碗多時，beanfun!近日終於鬆口宣布好消息，將於近期發行全新認同卡，主打6大絕世賦能於一身，除了每月免費抽一番賞、GASH指定點數九折等好康，更獨創尊榮新高度，針對卡友提供「專屬VIP消費秘書」的至尊禮遇。

★每月超商免運券2張
★每月699折50折價券1張
★每月免費抽一番賞1次
★GASH旗艦店指定商品9折1次
★不定期專屬新品優先購買權
★專屬VIP消費秘書

▲全新認同卡六大賦能，詳情請見活動官網。（圖／品牌提供）
▲全新認同卡六大賦能，詳情請見活動官網。（圖／品牌提供）
據消息指出，橘子集團近年盛行的「橘子嘉年華」將在明年初擴大規模舉行，結合遊戲、玩樂、直播，這次全新認同卡也有望在嘉年華期間再加碼專屬特權，恐再次成為人人瘋搶的「無上限最夯神卡」，讓網友們深感期待。

想被神卡眷顧？為感謝卡友一年多的支持及肯定，beanfun!將對原「橘子25認同卡」卡友釋出300名搶先獲得全新認同卡的機會，在本月30號前勇闖三關，除了關卡內20%的超高回饋，還能免費擁有全新認同卡，快把握機會闖關保有各項優惠領先之機，能為荷包省下不少的錢。

10/16~10/20關卡一
至「有閑企業店」單筆消費金額滿500(含)元，可獲得100元零用金回饋。

10/21~10/25關卡二
至「有閑感謝祭一番賞」活動頁抽盒，號稱大獎機率超過20%，花250元就有機會翻20倍賺，把Airpods3、GASH3,000點...等好禮帶回家。

10/26~10/30關卡三
至「有閑GASH旗艦店」單筆消費金額滿500(含)元，可獲得GASH100點回饋。

▲本月30號前闖關就送全新認同卡，詳情請見活動官網。（圖／品牌提供）
▲本月30號前闖關就送全新認同卡，詳情請見活動官網。（圖／品牌提供）
非原「橘子25認同卡」卡友或這次沒參加到的卡友也不用擔心，beanfun!擬於今年底將全新認同卡上架於「fun市集」，一樣能享有六大絕世賦能，讓你暢玩整個春季。活動詳情以認同卡官網或官方公告為準

百貨刷beanfun!橘子支付！美食街回饋20%　滿150元賺30元

橘子集團9月營收9.4億元 累計今年1到9月年增2%

上班可以小酌兩杯？「橘子啤酒節」邊玩邊喝：嗨翻工作日

汽機車燃料費繳費倒數！一卡通、橘子支馬上繳免手續費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀