超越「橘子25認同卡」　beanfun!再推6大絕世賦能神卡

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★每月699折50折價券1張
★每月免費抽一番賞1次
★GASH旗艦店指定商品9折1次
★不定期專屬新品優先購買權
★專屬VIP消費秘書
據消息指出，橘子集團近年盛行的「橘子嘉年華」將在明年初擴大規模舉行，結合遊戲、玩樂、直播，這次全新認同卡也有望在嘉年華期間再加碼專屬特權，恐再次成為人人瘋搶的「無上限最夯神卡」，讓網友們深感期待。
想被神卡眷顧？為感謝卡友一年多的支持及肯定，beanfun!將對原「橘子25認同卡」卡友釋出300名搶先獲得全新認同卡的機會，在本月30號前勇闖三關，除了關卡內20%的超高回饋，還能免費擁有全新認同卡，快把握機會闖關保有各項優惠領先之機，能為荷包省下不少的錢。
10/16~10/20關卡一
至「有閑企業店」單筆消費金額滿500(含)元，可獲得100元零用金回饋。
10/21~10/25關卡二
至「有閑感謝祭一番賞」活動頁抽盒，號稱大獎機率超過20%，花250元就有機會翻20倍賺，把Airpods3、GASH3,000點...等好禮帶回家。
10/26~10/30關卡三
至「有閑GASH旗艦店」單筆消費金額滿500(含)元，可獲得GASH100點回饋。
非原「橘子25認同卡」卡友或這次沒參加到的卡友也不用擔心，beanfun!擬於今年底將全新認同卡上架於「fun市集」，一樣能享有六大絕世賦能，讓你暢玩整個春季。活動詳情以認同卡官網或官方公告為準。