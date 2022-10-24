鬆綁！11／7起4場域取消「3劑令」、不再強制量體溫
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（24）日表示，11月7日起取消民眾參與宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊、健身房跟八大行業需3劑疫苗限制，以及移除各營業場所和公共場域強制量體溫規定，也免快篩，但仍可以各場所需要自行決定監測方式。
今日本土個案新增26336例，已連5天低於4萬例，王必勝今日在疫情記者會上宣布，將在11/7鬆綁公共場所的防疫規定，包括取消民眾參與宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊、健身房跟八大行業需3劑疫苗限制，以及移除各營業場所和公共場域強制量體溫規定，不過各場所仍可視其營業跟服務性質需要，自行決定監測方式，王必勝舉了，像住宿型長照機構、醫院這都都可以去考量，還是以各場所去做判斷，指揮中心不做強制性規範。
王必勝也說，會請中央事業主管機關檢視相關防疫規定指引，如果有規範要做量體溫的規定，會做評估跟修正。（編輯：林莞茜）
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