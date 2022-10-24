陳智菡遭爆雨災度假歡唱　陳時中競總：柯P掉漆管理學

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簡舒培呼籲，柯文哲的管理學要立即修正，市府只告知民眾水門只出不進，沒有讓民眾預知到何時關水門，造成民眾財產損失，質疑台北市府都可以用災準金、第二預備金去辦城市博覽會，是不是也應該要用災害準備金來補場台北市民泡水車的損失。
台北市議員江志銘出示一張豪雨當天的照片，市府發言人陳智菡正在度假唱歌。他說，台北發生災害的第一時間，柯文哲告訴大家國民要自己負責，發言人也告訴大家有隨時掌握，但這張照片顯示，當風災發生的時候，看到發言人還在度假、歡唱，顯然是硬凹、公然說謊，認為這樣的發言人已不適格擔任台北市府任何職務，要求發言人公開道歉，並辭去市府相關職務。
江志銘表示，上周末氣象局發布台北市可能發生豪大雨，柯文哲取消所有外縣市輔選行程，留在台北待命，顯示議員監督是有效的。他要請柯文哲全心全意做好市長分內的工作，不要再噴口水，責任已經非常清楚，資料顯示這次事件市府有疏失，雖然台北市府有發布簡訊通知車主要移車，但是移車時間只有5分鐘，這完全是市政府的疏失，有錯就要改、不對就要道歉，應該就相關水門關閉作業立即檢討，也要針對因市府疏失造成泡水車車主們的損失，擬定相關補償規定盡快補償。
台北市議員陳賢蔚表示，颱風造成很多民眾車輛泡水，甚至有民眾在水門外涉水試圖離開水門、擔心自己性命安危，還有里長在土石流勘災躲過一節的同時，台北市長在外縣市輔選、副市長在家裡、發言人在度假。她強烈譴責台北市府，認為該賠就賠、該承擔就承擔，市府不要再推託、卸責。
發言人羅浚晅表示，一個城市的市長一定要負起照顧市民的責任，這次的事件，不但柯文哲跑到外縣市輔選，當災害發生的時候，副市長更待在家裡，沒有出門去關心。他問同樣當過醫師的柯文哲，當醫生有一句話稱「視病猶親」，如果那時水門外有一輛車是你的會怎麼做，如果被困在水門外的人是你的親人，又會怎麼做。
羅浚晅也表示，陳時中表達得很清楚，當城市開始下雨，就要把所有配套想好，他也絕對不會在救災時人不在災害應變中心。呼籲現在是一個關鍵時刻，請所有的台北市民做出睿智的選擇，選擇一個可以把台北帶往進步、快樂、快速成長城市的候選人陳時中。