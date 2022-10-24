百鬼夜行大鬧天母！萬聖嘉年華週末嗨玩2天　攻略快筆記

▲「天母搞什麼鬼」今年邁入第14屆，這個週末同樣會在天母商圈跟民眾同樂，主打「不僅搞怪、更要創意」理念，收集商圈店家給的小貼紙，集滿最多貼紙的前3名就能獲得大葉高島屋百貨禮券。(圖／翻攝自台北旅遊網)
▲「天母搞什麼鬼」今年邁入第14屆，這個週末同樣會在天母商圈跟民眾同樂，主打「不僅搞怪、更要創意」理念，收集商圈店家給的小貼紙，集滿最多貼紙的前3名就能獲得大葉高島屋百貨禮券。(圖／翻攝自台北旅遊網)

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-24 15:10:16

一年一度的萬聖節下週一（10/31）就要來了！每年萬聖節都會在台北市天母商圈大鬧一場的「天母搞什麼鬼」今年邁入第14屆，這個週末同樣會在天母商圈跟民眾同樂，主打「不僅搞怪、更要創意」理念，收集商圈店家給的小貼紙，集滿最多貼紙的前3名就能獲得大葉高島屋百貨禮券！週五（10/28）由「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街活動」揭開序幕，這晚將有上千隻妖魔鬼怪齊聚忠誠路上，一家一家上門搗蛋趣！週六（10/29）特邀日本知名電視劇《超人力霸王》、《機界戰隊全開者》，以及動畫《佩佩豬與弟弟喬治》與大小朋友同歡，新光三越台北天母店更有大人小孩都愛的「寶可夢皮卡丘」見面會！《NOWnews今日新聞》幫大家整理出第14屆「天母搞什麼鬼」活動資訊懶人包，趕快收藏起來，今年萬聖節就去天母搗蛋高呼：「Treat or Trick！」

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▲今年天母搞什麼鬼萬聖嘉年華將在本週五（28）日登場。（圖／天母商圈發展協會）
▲今年天母搞什麼鬼萬聖嘉年華將在本週五（28）登場。（圖／天母商圈發展協會）
📍百鬼夜行 戲弄頭家娘

時間：10/28（五）18:30開始

地點：新光三越台北天母店集合；19:00出發，行經路線：新光三越台北天母店、忠誠路二段、大葉高島屋。

民眾於當日晚上7點於新光三越台北天母店集結出發，由乖乖與身穿奇裝異服小小魔兵一同搞鬼踩街，沿路行經忠誠路二段討糖店家，以大葉高島屋為終點，踩街途中安排店家及秘密客為扮裝最吸睛搞怪的小朋友發送小貼紙，獲得最多貼紙的前3名就能獲得大葉高島屋百貨禮券！

📍天母搞什魔鬼14 超人力霸王特利卡園遊會

時間：10/29（六）

地點：13:00-20:00 在天母運動公園全區

超人力霸王特利卡、迪卡和機界戰隊全開者全體登台外，還有風靡小朋友界的經典動畫《佩佩豬》將與弟弟喬治一同和大家見面；另外還有全聯福利熊與水果探險隊、加倍佳&曼陀珠糖繽紛變裝趴、可口可樂歡樂區等等，眾多大人小孩都愛的角色輪番上陣齊聚大鬧天母城。

▲風靡小朋友界的經典卡通《佩佩豬》將帶著弟弟喬治與民眾同樂，大鬧天母城！（圖／天母商圈發展協會）
▲風靡小朋友界的經典卡通《佩佩豬》將帶著弟弟喬治與民眾同樂，大鬧天母城！（圖／天母商圈發展協會）
📍我給糖、別搗蛋特約店家

時間：10/29（六）

地點：天母商圈250家配合店家營業時間（糖果發放情況視現場數量而定）

集合天母商圈250家特約店家，提供上萬顆糖果讓可愛變裝的小朋友們敲門大喊「不給糖就搗蛋！」，台北市天母商圈發展協會也歡迎各地民眾一同參加變裝大遊行！另外，天母商圈招募250家要糖特約店家，並且發給辨別南瓜燈籠及特約店家貼紙，店家提供糖果給與當日參與遊行民眾要糖，與民眾一起同樂。

📍交通資訊

台北捷運
淡水信義線芝山站下車，捷運接駁紅15；淡水信義線士林站下車，捷運接駁紅12

台北市公車
搭乘203；268；279；敦化幹線(285)；602；606；616；645；645副；646；685；市民小巴11至天母棒球場站

自行開車
中山高速公路台北交流道下，取重慶北路過百齡橋接中正路，直行至中山北路左轉（需迴轉）向北，於忠誠路右轉順行至天母運動公園即可。

停車資訊
大葉高島屋百貨公司(約1000位)、天母停車場東、西側廣場(約300位)、台北市立大學停車場(約480位)、路邊停車。

台北市天母商圈發展協會指出：「每年為使天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華有更多元優質的活動內容，積極與市府、在地企業及商圈店家共同精心規劃，每屆萬聖節累計發放出高達百萬顆高品質糖果、數以萬計的南瓜桶，深受小朋友喜愛。」今年特地將活動延長至兩日辦理，希望大朋友小朋友都能來同樂。更多天母搞什麼鬼14萬聖嘉年華相關資訊，可上天母商圈發展協會官網查詢。

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