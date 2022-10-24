人才難尋！企業花重金留才　每胎豪發6.6萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
張篆楷進一步表示，諸多企業都有員工子女的相關福利，其中科技業就有許多，例如仁寶近年積極發展多元化事業，2021年創下年度營收連續兩年突破新台幣一兆元的里程碑。為鼓勵增產報國，獎勵生育補助每胎補助高達66,000元，目前已經累積補助3,010位新生兒。
張篆楷說，同樣為科技業，為全球電源管理與散熱解決方案的領導廠商台達，今年台灣地區預計徵才2000人，研發類的碩士新鮮人起薪最高可達7萬，博士為9萬，整體薪資含獎金分紅，年薪超過百萬。2022年增訂「育兒津貼補助辦法」，包括生育祝賀金、3歲助學金及0-6歲育兒津貼，每名子女最高可請領38萬元。
除本土企業外，由日本樂天集團於海外成立的第一家子公司-台灣樂天市場股份有限公司，貼心考量到員工每個階段的人生規劃，結婚禮金、生育津貼各有2萬。另外，為台灣證交所公布台灣高薪指數100企業之一的宏正自動科技，鼓勵員工生育，提供一胎12萬元，分12個月依序發放的生育補助金。
張篆楷也舉例指出，以創造舒適衛浴自動化產品為職志的「和光工業」，產品行銷分布全世界90個國家。董事長許吉欽打從創立和光以來，將員工視為家人的一份子，公司福利從員工延伸至家庭，結婚禮金依公司年資計算，年資10年則為10萬禮金；生育補助每胎禮金36,000元，父母皆為員工則為72,000元，升格爺爺、奶奶、外公、外婆每胎禮金再給12,000元。