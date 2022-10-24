傳林佳龍落選接行政院長？國民黨團指控違反選罷法

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曾銘宗呼籲，國民黨團相信民進黨的派系治國、派系分贓，請正國會重量級的會議員，對國人說清楚、講明白，到底是誰對媒體透露、放話？民進黨中央和林佳龍更應出面說明，是否違反《公職人員選罷法》相關規定。
國民黨團副書記長謝衣鳯則指出，1周前媒體報導，解析林佳龍當初為何願意從投入台北市長選舉，改選新北市長，其中最重要的原因在於，總統蔡英文多次約見林佳龍，希望他能改選新北市，知情人士就透露給媒體，假使林佳龍在新北市選得票數不錯，有機會擔任行政院長。她質疑，是否當初民進黨在黨內提名時，就已經提出條件？勸服林佳龍改選新北市長？
謝衣鳯表示，要勸告林佳龍和民進黨高層，據《公職人員選罷法》第97條規定：「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者……」；再根據《公職人員選罷法》第101條：「政黨辦理第二條各種公職人員候選人黨內提名，自公告其提名作業之日起，於提名作業期間，對於黨內候選人有第97條…」，倘若未來若有內部資料、錄音檔可以證明違反了《公職人員選罷法》第97條，將有觸法之虞。
謝衣鳯強調，從民進黨歷屆選舉或擔任政府官員統計顯示，只要是輸越多，官位就越大、出包越多，職務就越高升。林佳龍選台中市長連任輸了20萬票，結果接任交通部長、陳其邁競選高雄市長，輸了15萬票，之後接任行政院副院長、昔日交通部長吳宏謀，在普悠瑪事故黯然下台，沒多久接任中華郵政董事長、總統府前侍衛長張傑將軍因私菸案下台，結果接任國防大學副校長。
新北市議員候選人呂家愷認為，林佳龍7月底倉促入籍新北市，此前口口聲聲說不會選新北市長，一心一意準備投入台北市長選舉；7月1日媒體報導，林佳龍再次表示沒有要選新北市長，怎麼會去接閣揆？現在林佳龍參選新北市長了，難道就代表會入閣？
呂家愷也痛批，林佳龍口口聲聲說為新北市民著想，沒有接閣揆這件事，曾說過不選新北市長6大理由，其中有1點提到，「不要為了選，而選，而是要為在地負責」。呂家愷建議林佳龍，既然都已入籍新北，就算落選也要待在新北市，好好蹲點，了解新北市，不要心念著入閣、進中央。