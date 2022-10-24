專訪／老台北混公館！陳時中最愛台一剉冰　必加這3配料

▲陳時中人生足跡遍布台北市，對在地美食瞭若指掌。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中人生足跡遍布台北市，對在地美食瞭若指掌。（圖／翻攝自陳時中臉書）

記者黃宣尹、鄭宏斌、吳嵩浩／台北報導

2022-10-24 15:01:46

前衛福部長陳時中代表民進黨參選台北市長，他這輩子都生活在台北，是個擁有近70年資歷的「老台北人」，對台北的大街小巷、在地美食相當熟悉。他在接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，最喜歡吃台大附近知名冰店台一牛奶大王的剉冰，花生、麥角加煉乳是配料基本款，從高中吃到現在，一晃眼好幾十年了。

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▲（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳時中這輩子都生活在台北，是個擁有近70年資歷的「老台北人」，自然對台北的大街小巷、在地美食相當熟悉。（圖／NOWnews攝影中心）
細數陳時中的台北足跡，他在延平北路出生，西門町長大，建中、台北醫學院畢業後，牙醫診所就開在比鄰台大、公館商圈的羅斯福路四段。陳時中回想起過去開業看診的時候，最常吃兄弟蚵仔麵線、蕭家傳統小吃，另外自己從高中以來，也愛吃新生南路上的台一牛奶大王。

在老台北人的記憶裡，新生南北路是一條大排水溝。陳時中說，年輕的時候常去台大打籃球，打完籃球就要過橋，到對岸去吃老字號的台一剉冰；如今新生南路成了要道，橋也沒了，但台一的老味道依然不變。

「花生、麥角加煉乳，這3樣是基本的」，被問及吃什麼口味的剉冰，陳時中想都沒想就唸出最愛的配料口味，「從高中吃到現在，真的好幾十年了。」

▲陳時中愛吃新生南路上的台一牛奶大王，（圖／記者黃宣尹攝）
▲新生南路上的台一牛奶大王是陳時中的愛店，幾十年來他最愛吃花生、麥角加煉乳的剉冰。（圖／記者黃宣尹攝）
另外，記者提及他喜歡唱歌眾所皆知，陳時中有點靦腆地表示，喜歡的歌手都有點年紀，不過以後如果有競選歌曲，這樣可以跟大家互動也很好，不過不知道到時嗓子可不可以，現在越來越「梢聲」（sau-siann）（指聲音沙啞）。

那未來有機會在造勢場合中高歌嗎？陳時中說，自己並不排斥，在這方面本身就比較隨興，「我上班談正事很嚴肅，下來其實是很隨興的」，如果能跟大家互動自己不反對；他也笑說，「唱歌有時候唱得好聽就覺得很好，不好就比較歹勢」。

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