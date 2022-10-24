將桃園批的一文不值？鄭運鵬：張善政複製當年高雄選舉

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鄭運鵬表示，今年從他參選以來就看到四年前2018年韓國瑜在高雄的歷史重演，鄭表示當時他們把也是第一名高雄的進步講得一文不值，高雄的市民朋友也很善良給國民黨機會，結果韓國瑜一上任之後他們馬上就後悔。鄭運鵬說自己是高雄女婿，這一段過程不只全國人民知道，高雄的市民朋友更感同身受，他們不僅花很大的力氣來扭轉國人對於高雄的形象，也花很大的力氣罷免再補選，最後還是能做事的陳其邁市長上任，用兩年當四年，現在把高雄拉回台灣可以競爭的城市名次裡面去，這個就是四年前高雄的噩夢。
鄭運鵬說，他看到的桃園選舉就是複製2018年高雄市長的選舉，過程中國民黨只會把桃園講得一文不值一無是處，所有的進步都是假的，鄭運鵬呼籲桃園市民朋友參考，不要讓自己的進步自己不把握，自己不當自己的靠山讓國民黨拿回去，結果就會和高雄韓國瑜一模一樣。
針對張善政陣營說，豆腐渣工程才是桃園惡夢，鄭運鵬表是，所有的工程政府都有合約，也都有保固和驗收的機制，就像鄭文燦市長所講的，不怕有失誤也不怕有改進，但是所有相關的責任和權利義務通通一致。是國民黨把他放大扭曲，把所有桃園的進步都講得好像一無是處一樣，所以它並不是豆腐渣工程，像八德國民運動中心，很快地釐清責任，也請第三方的土木結構技師去調查，他們的場館下面其實都還再正常使用，國民黨可以去看看包含蘆竹的國民運動中心，八德運動中心，其他正在運作的國民運動中心，其實市民朋友們都很妥善的利用這個空間也樂在其中，這個就是桃園的進步，所以我們並不是怕有缺點或怕改善，我相信每一個市民朋友都有權利去觀察，都有權利到現場去看看。
鄭運鵬說，批評本來就是合理的，公共市政本來就是大家可以檢驗。他們用2018年扭曲的方式，來讓桃園覺得說，好像這八年的進步都是假象，這是張善政用韓國瑜2018年選舉的方式企圖在桃園、在鄭文燦市長兩任八年任滿的時候，來複製當年高雄的惡夢。所以誰是情緒勒索？應該是國民黨吧。