淫保全囚禁少女判21年！情人節逃獄失敗 法官加碼判4月
2020年8月間，淫保全羅育祥涉嫌誘拐一名高雄少女，並將其囚禁套房密室隔層66小時，案件震驚社會。羅育祥遭檢方起訴後，加上他先前曾下藥性侵2女，被法院判刑21年6月定讞；今年2月14日，羅育祥趁監獄放風時，攀爬倉庫樓頂企圖逃獄，卻不慎跌落遭鐵絲網刺傷，高雄檢方起訴偵結，案經高雄地院審理，依逃脫未遂罪判處徒刑4月，得易科罰金。
回顧案情，羅育祥過去曾任職保全，他於2020年8月間，以面試打工為由，誘拐高雄一名少女北上新竹，並將其囚禁在某套房的密室隔間中，時間長達66小時，案經少女家屬報案，警方也不斷搜索之後，才在套房密室發現被囚禁的少女；而羅育祥之前就曾有下藥性侵2少女前科，被依法判10年徒刑，他為躲避刑責，才在套房內加裝密室夾層，並要妻子向法院謊報自己失蹤。
該案件經法院審理，羅育祥被依妨害性自主等罪嫌，判刑21年6月，於去年5月12日入高雄監獄服刑，但他卻於今年2月14日，趁放風時企圖逃獄失敗，被高雄地檢署依脫逃未遂罪嫌起訴。案經高雄地院審理，法官認為他漠視公權力存在，依逃脫未遂罪判刑4月，得易科罰金。
※【NOWnews 今日新聞
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