特企／WAT「職人之選聯名禮盒」　再次突破調酒限制！

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禮盒上方大大的WAT if...及Chapter 1字樣象徵著品牌對於未知領域的探索及創新領域的想像。WAT認為調酒有無限的可能性，許多未知新鮮事即將發生，此次職人之選聯名禮盒僅是WATif系列的第一篇章，不僅預告全新系列的開始，更代表接下來將帶來更多令人驚艷、意想不到、與眾不同的跨界合作產品。品名訂為「職人之選」(Craftsman’s Choice) 也打出品牌新高度，帶入日式職人精神，以「堅持」做出發，象徵品牌專注於調酒領域，持續精進技藝，讓技術更爐火純青，也呼應品牌精神--「堅持」使用品質最好的原料、「堅持」與不同領域職人合作、「堅持」不定時帶給消費者創新口味，也「堅持」挑戰任何時間地點，讓消費者依照不同心情，隨時隨地輕鬆喝簡單玩！
聯手台北知名調酒師 打造經典雞尾酒變形體賦予酒款全新個性
禮盒內含兩隻分別由WAT品牌總監邱文駿Jun與兩家知名酒吧調酒師合作的酒款。 「只溶你口的醇美雞尾酒M&M」，為Jun與 Daniel（米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee）共同合作開發，延續Casual Fine Dining體驗，利用兩款經典雞尾酒 - Manhattan及Martinez，將冷冽琴酒佐以厚實威士忌，透過香艾酒與黑櫻桃的圓潤兩者，更特別加入肖楠木木質調性，打造摩登且新潮的酒款個性。
「致那些夜晚的夢想家雞尾酒 Night Dreamer」，為Jun與隱身北車巷弄的特色酒吧Bitter Burro調酒師 Allen共同合作開發，店名中的 Bitter 代表味覺「苦」，特色就是運用大量苦的元素在酒中。透過兩款以苦味為出發點的經典雞尾酒 – Rosita與Hanky Panky，加入木敦果豐富口感，宛如羅漢果藥材風味的木敦果，與苦味完美搭配，口感豐富，尾韻層次不斷延伸，帶你抵達未及之地，值得細細品味。
此次WAT 職人之選聯名禮盒除上述兩酒款外更包含WAT客製威士忌杯，於10/24 (一)起在WAT三間直營門市搶先上市，禮盒售價$899且採限量發售，數量有限售完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！