首例打Novavax死亡！93歲女打第一劑 2天後急診前休克亡
中央流行疫情指揮中心公布，今（24）日新增1例Novavax死亡個案；發言人莊人祥指出，該案為一名93歲女性，本身有高血壓、糖尿病、缺血性心臟病等慢性病史，7月29日接種第一劑後，隔兩天（31）日就出現心臟不適、會喘等症狀，緊急送醫，不幸在急診門口休克，搶救無效身亡。
根據指揮中心統計，10月21日到23日，共新增4例接種疫苗後死亡事件，其中1人接種Novavax疫苗、1人接種莫德納疫苗，2人接種莫德納次世代疫苗。
針對次世代疫苗死亡案件，莊人祥表示，一位是60多歲的男性，接種第5劑莫德納次世代疫苗，在10月18日接種第5劑BA.1的疫苗，10月19日開始出現有痰、呼吸喘、脈搏加速、血氧濃度低，緊急送急診，當天宣告不治，有無慢性史等還在疫調當中，司法相驗有急性呼吸衰竭、肺炎，還要進行了解；另一位則還在調查中。（編輯：孫唯容）
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