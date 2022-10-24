台灣大型遊艇訂單總長居亞洲之冠！連2年出口雙位成長
經濟部國際貿易局今（24）日指出，台灣遊艇產業供應鏈具規模且完整，加上疫情改變民眾的休閒型態，符合社交距離需求的遊艇休憩活動興起，自2021年起，帶動台灣遊艇出口成長，今年前9月遊艇出口值來到2.2億美元，不僅連續2年出口值呈雙位數成長，更較去年同期成長34.5%，其中，台灣對美國出口比重達75.6%。此外，據英國《Boat International》發布的《2022全球超級遊艇訂單報告》顯示，台灣大型遊艇新訂單總長度2344公尺，較去年同期成長19%，名列全球第4大大型遊艇製造生產國，更是亞洲第一。
素有「遊艇王國」的美稱的台灣，遊艇業製造主要以外銷為主，疫情改變休閒型態，符合社交距離需求的遊艇休憩活動興起，並帶動台灣遊艇出口，自2021年出口值達2.3億美元，成長率12.9%。今年1至9月遊艇出口值來到2.2億美元，較去年同期成長34.5%，連續 2 年出口呈雙位數成長
據財政部關務署統計，2021年台灣遊艇主要出口以美國為主占67%，澳大利亞居次占12.3%，另外，加拿大占5.5%，新加坡占4.5%，墨西哥占2.9%。今年前9月，台灣對美國出口比重達75.6%，出口值較去年同期成長42.9%。
此外，根據英國《Boat International》發布的《2022全球超級遊艇訂單報告》(GOB)， 台灣以大型遊艇新訂單總長度2344公尺，較去年同期成長19%，排在義大利、荷蘭及土耳其之後，不僅名列全球第4大大型遊艇製造生產國，更是亞洲第一。而GOB前10大遊艇製造商中，義大利有5家業者，台灣與荷蘭均有2家業者居次，顯示台灣遊艇製造產業在疫情期間，逆勢突圍。
依據經濟部統計，台灣遊艇業今年1至6月產值達新台幣42.9億元，較去年同期成長106.8%，台灣遊艇產業供應鏈具規模且完整，生產的遊艇具物美價廉及客製化的特性，主要外銷歐美。
經濟部表示，目前台灣遊艇製造業以可快速靈活生產的玻璃纖維強化塑膠（FRP）遊艇為主，未來將朝向大型化、高值化以及量產發展。