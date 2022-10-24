西進中國釀國安危機？鄭運鵬：我的人生經歷沒有問題

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鄭運鵬表示，國民黨不需要用誰的標準來檢驗，大家都用單一標準就好，鄭運鵬說，創業的那一段過程是他人生中的經歷之一，在那一段的過程裡面資訊都是公開的，同時強調他們（國民黨）資料都是網路上查來的也沒什麼秘密，「大家可以來檢視我的人生經歷這沒有問題」。
鄭運鵬指出，對於張善政的質疑是，他擔任反獨促統有政治立場的小黨最高顧問，而且是唯一一席，這個反獨促統的小黨都是主張台灣應該要讓中國併吞掉，對於張善正去擔任這樣的最高政治顧問現在在參選市長，過去也擔任過政府的高官，在政治主張上當然大家要用同樣的標準來檢視，也可以用這樣的標準來檢視沒有問題。
鄭運鵬表示，如果張善政看到昨天習近平如何對待胡錦濤總書記，那他就知道他對中國政權理解某些程度還真的是對的，因為張善政之前說中國沒有人權和保障，所以台灣的科技業應該要多多投資中國，這個就是張善政先生政治主張下面的產業主張。
鄭運鵬表示，希望所有有技術實力，所有需要和民主同盟合作的，包含說晶圓產業，都希望技術和knowhow都留在桃園。但張善政希望中國有那樣無人權的優勢主張到中國去，這個就是主張不同。鄭運鵬最後強調，「所以就用同樣標準檢視我和他都沒關係」，鄭運鵬說，希望國民黨要聽得懂，一樣的標準檢視一樣的事件就可以。