金鐘獎2天收視率出爐 謝盈萱台上「爆粗口」成最大亮點
「第57屆電視金鐘獎」2場典禮於上週六（22）日圓滿落幕，由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒總收視人口數約1784萬，本屆節目類典禮收視最高點2.4，落在《阮三个3》獲「益智及實境節目主持人獎」，戲劇類高點3.38則是謝盈萱獲「戲劇節目女主角獎」，上台發表感言時，不小心爆粗口，成典禮最大亮點。
節目類典禮，今年由曾國城與唐綺陽攜手主持，2人光為了開場卯足了勁，演出就耗費不少時間，每次彩排都濕透全身，曾國城這次不只吊鋼絲入場，還開金口、大展舞藝，這次表現滿分10分，他就給自己8分成績。而唐綺陽的歌聲也讓觀眾驚豔，網友都覺得唐綺陽唱得比預期中厲害，宥勝大讚：「我愛今天的老師！尤其是唱Rap那段！真的太有看頭了！」
而金鐘戲劇類主持人曾寶儀，為了典禮貢獻了不少創意，特地拍一個特別的開場，找上了曾採訪過的「九天玄女」阿翰，結果效果出乎意料的好，曾寶儀強調真的很喜歡頒獎典禮，那不只是見證奇蹟的晚上，做為主持的她，何其有幸能站在搖滾區看著一切的發生。另外，網友覺得金鐘戲劇類頒獎典禮新增了「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」等4項大獎，擴大了典禮格局，紛紛稱讚「質感宛如小金馬」非常用心。