全身60%灼燒 「火焰戰士」在格鬥擂台上KO對手

▲燒傷後涅槃重生的「火焰戰士」卓修世(右)。大會提供
▲燒傷後涅槃重生的「火焰戰士」卓修世(右)。大會提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-24 15:42:51

台灣最大綜合格鬥賽事品牌WOTD -ETD08在紅館進行的龍籠搏擊賽事中，有燒傷後涅槃重生的「火焰戰士」卓修世、「格鬥戰警」鄧評允都順利拿下勝利，來自台大技擊社的女將也有搶眼的表現，但第二度挑戰WOTD的健身網紅「健人蓋伊」雖然辛苦備戰一年，但仍意外吞下首敗。

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WOTD-ETD08兩大賽事之一的「鐵籠搏擊」主打站立拳打腿踢，對於纏抱與泰式膝撞也有所限制，節奏明快、視覺刺激，也是台灣傳統技擊運動員踏入鐵籠的首要戰場。

今在「鐵籠搏擊」一開始的男子組羽量級有非常激勵人心的賽事，神盾武道會館40歲選手卓修世，因為在13歲時於外公在泰國的工廠外燒野草導致全身60%灼燒，經過回台數次治療後雖然救回生命，但還是有手臂無法伸直、十指變形的遺憾，但卓修世並不認為自己跟其他人有什麼不一樣，今在苦戰第三局24秒時KO對手拿下勝利，這也是「火焰戰士」卓修世10年來學習搏擊以來第一次KO勝利。

10年前，卓俢世原本只是在打桌球，但為了鍜鍊手臂力量才接觸格鬥，而且愈玩愈投入，還刻意去進行手臂手術讓手臂能夠伸直；去年卓修世就有意參加WOTD的比賽，但連他自己一度都懷疑能否接受這麼高強度的對決，他利用一整年時間進行重訓，3個月前開始強化技術，但因為家人還是擔心下，卓俢世在瞞著家人下參賽，還拿下生平第一次KO，卓修世說：「這是我人生的第三次擂台賽，對自己的表現很滿意，目前狀態不敢說比專業選手好，但我相信我不輸一般人。」卓修世甚至還計畫報名參加年底於泰國舉行的亞洲踢拳錦標賽。

為了投入運動，原本當程式員的卓修世，目前還在陽光活力中心來協助身心障礙朋友運動，他說：「我希望以我的例子來鼓勵身心障礙者可以一起站出來，只要願意，什麼人都可以的！」

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