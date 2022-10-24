全身60%灼燒 「火焰戰士」在格鬥擂台上KO對手

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今在「鐵籠搏擊」一開始的男子組羽量級有非常激勵人心的賽事，神盾武道會館40歲選手卓修世，因為在13歲時於外公在泰國的工廠外燒野草導致全身60%灼燒，經過回台數次治療後雖然救回生命，但還是有手臂無法伸直、十指變形的遺憾，但卓修世並不認為自己跟其他人有什麼不一樣，今在苦戰第三局24秒時KO對手拿下勝利，這也是「火焰戰士」卓修世10年來學習搏擊以來第一次KO勝利。
10年前，卓俢世原本只是在打桌球，但為了鍜鍊手臂力量才接觸格鬥，而且愈玩愈投入，還刻意去進行手臂手術讓手臂能夠伸直；去年卓修世就有意參加WOTD的比賽，但連他自己一度都懷疑能否接受這麼高強度的對決，他利用一整年時間進行重訓，3個月前開始強化技術，但因為家人還是擔心下，卓俢世在瞞著家人下參賽，還拿下生平第一次KO，卓修世說：「這是我人生的第三次擂台賽，對自己的表現很滿意，目前狀態不敢說比專業選手好，但我相信我不輸一般人。」卓修世甚至還計畫報名參加年底於泰國舉行的亞洲踢拳錦標賽。
為了投入運動，原本當程式員的卓修世，目前還在陽光活力中心來協助身心障礙朋友運動，他說：「我希望以我的例子來鼓勵身心障礙者可以一起站出來，只要願意，什麼人都可以的！」