群創攜手郭綜合設3D體感步態分析 預防高齡長者跌倒失能
2025年台灣邁入超高齡社會，長照照護人力短缺，數位醫療城鄉差距大，在工業局智慧顯示驗證計畫支持下，群創光電攜手台南郭綜合醫院建立台南第一個科技長照示範場域。在台南市副市長戴謙、衛生局長許以霖、成大醫學院院長沈延盛、奇美醫學中心院長林宏榮、工業局副組長呂正欽、群創光電總經理潘泰吉共同見證下盛大揭幕，倡議「65歲長者步態分析快篩納成人健檢」，「長照社區醫療衛星照護模式」，打造台南友善高齡照護城市。
台南市為重度老化之都，65歲以上失能人口高達31%，與全台12.7%相較高出2倍。長照2.0服務涵蓋率67%，人力成長3.64倍，2022年總預算突破600億；郭綜合醫院鄭雅敏院長指出，郭綜合醫院位於台南市中西區超高齡社區(65歲以上人口比占20%)醫療衛星中樞，國建署調查每6人就有1位老人跌倒就醫，長者跨科轉診，錯失黃金復健期，呼籲應建立衛星社區醫院，承接教學醫院醫病接軌、數位門診，實現高水準長照「在宅老化」目標。
郭綜合醫院復健科主任陳柏宏指出，台灣老人意外跌倒平均住院日數為 21.3 日，住院死亡率為 15.3％，曾經跌倒的長者，有很高的機會再一次跌倒。因此，如何讓跌倒高風險的老年人口，在意外發生前就篩檢出來，並進一步分析、診斷、復健治療。步態分析是復健科診療病患神經骨骼肌肉系統疾病的一項重要輔助工具，以超大螢幕搭載3D深度體感感測軟體，建置步態分析快篩步道，透過數萬筆AI步態大數據，於1分鐘之內偵測出受檢者的跌倒風險發生率，並且能預測未來1年內失能和日常生活機能衰退的機率，成為精準醫療快篩前哨。
這項步態分析工具於9月份引進，1個多月的期間以2000位中西區民眾進行步態分析快篩，包括905位65歲以上的老年人，其中發現166位屬於跌倒高風險族群。此外，這項3D體感步態分析工具還能偵測出受檢者超過60項的步態時空參數以及行走時下肢關節活動度，提供復健科醫師針對跌倒高風險族群進行分析，找出病患的問題所在，診斷病患可能病灶，進行客製化的復健治療。過去，復健科醫師只能用肉眼和經驗，依據病患行走的外觀，判斷出病患屬於哪一種疾病模式。如今，不但檢測工作方便省時，又可提供大量數據分析，做到「早期發現、早期復健」，進一步大大降低老年人口失能的發生率以及健保和長照資源的支出。