群創攜手郭綜合設3D體感步態分析 預防高齡長者跌倒失能

2025 年台灣邁入超高齡社會，長照照護人力短缺，數位醫療城鄉差距大，在工業局智慧顯示驗證計畫支持下，群創光電攜手台南郭綜合醫院建立台南第一個科技長照示範場域。在台南市副市長戴謙、衛生局長許以霖、成大醫學院院長沈延盛、奇美醫學中心院長林宏榮、工業局副組長呂正欽、群創光電總經理潘泰吉共同見證下盛大揭幕，倡議「 65 歲長者步態分析快篩納成人健檢」，「長照社區醫療衛星照護模式」，打造台南友善高齡照護城市。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲(右起)奇美醫學中心院長林宏榮、衛生局長許以霖、成大醫學院院長沈延盛、台南市副市長戴謙、郭綜合醫院院長鄭雅敏、群創光電總經理潘泰吉、工業局副組長呂正欽等人一同見證國欣護理之家社區型長照示範場域揭幕（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）

台南市為重度老化之都，65歲以上失能人口高達 31% ，與全台 12.7% 相較高出 2 倍。長照 2.0 服務涵蓋率 67% ，人力成長 3.64 倍， 2022 年總預算突破 600 億；郭綜合醫院鄭雅敏院長指出，郭綜合醫院位於台南市中西區超高齡社區 (65 歲以上人口比占 20%) 醫療衛星中樞，國建署調查每 6 人就有 1 位老人跌倒就醫，長者跨科轉診，錯失黃金復健期，呼籲應建立衛星社區醫院，承接教學醫院醫病接軌、數位門診，實現高水準長照「在宅老化」目標。

郭綜合醫院復健科主任陳柏宏指出，台灣老人意外跌倒平均住院日數為 21.3 日，住院死亡率為 15.3 ％，曾經跌倒的長者，有很高的機會再一次跌倒。因此，如何讓跌倒高風險的老年人口，在意外發生前就篩檢出來，並進一步分析、診斷、復健治療。步態分析是復健科診療病患神經骨骼肌肉系統疾病的一項重要輔助工具，以超大螢幕搭載 3D 深度體感感測軟體，建置步態分析快篩步道，透過數萬筆 AI 步態大數據，於 1 分鐘之內偵測出受檢者的跌倒風險發生率，並且能預測未來 1 年內失能和日常生活機能衰退的機率，成為精準醫療快篩前哨。