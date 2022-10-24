走路互撞爆衝突！三重男險被強押擄走 遭惡煞圍毆扔路旁
新北市三重區自強路三段昨（23）日晚間發生街頭鬥毆，一名44歲的彭姓男子走在路上，竟被4、5名惡煞團團包圍，差點遭強押上車擄走，不過期間彭男奮力反抗，但仍慘遭眾人痛毆，所幸警方及時趕到，隨後調閱監視器調查，目前已傳喚其中3人到案，全案依傷害罪偵辦。
據了解，昨天晚間9點多，不少路過民眾目擊，新北市三重區自強路三段披薩店前，停放一輛白色保時捷休旅車，當時一群惡煞突然衝出，接著朝彭男大打出手，還企圖強押他上車，但是彭男抵死不從，奮力逃出車外，現場4、5名惡煞不死心，隨即出拳動腳，將彭男痛毆在地，之後疑似擔心圍觀人群太多，就把彭男扔在路邊，立即開車逃逸。
警消獲報趕赴現場了解狀況，彭男向警方供稱，稍早和朋友吃完宵夜後，自己走在騎樓時，疑似不小心碰撞到1名年輕人，隨後雙方爆發口角，接著就衝出一群惡煞圍毆他、企圖強押他上車，眾人毆打完後，隨後駕車逃離現場。
警方立即調閱監視器，鎖定車號以車追人，通知27歲劉姓、34歲李姓、28歲陳姓男子等涉案人到案說明；受傷的彭男堅持提告，詢後依傷害罪嫌函送法辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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