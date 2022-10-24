PChome雙11拼了！發萬元折價券　找來林襄直播狂灑紅包雨

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優惠1：領萬元紅包
10/24~11/14，每天發送全站折價券到會員帳戶，全站單筆消費滿1,500元可現折100元、滿15,000元現折511元，共計將發出超過一萬塊的折價券，同時提早預告11/10及11/11兩天還會有獨家加碼。
優惠2：折價券領好領滿
PChome集團也串連旗下電商平台包含：媽咪愛、Bibian比比昂、PChomeThai泰國購物、PChome旅遊、MiTCH、露天拍賣及PChome商店街，自11/1起，每天登入PChome 24h購物玩小遊戲，即有機會獲得七大平台專屬折價券。其PChomeThai泰國購物自10/26至11/16期間，打造「泰狂1111」，推出限量1元、11元商品超強優惠，再搶每日限量11% off折價券。
優惠3：超過百萬大禮抽獎活動
- 11/1至11/13全站單筆訂單滿1,111元，登記抽Club Med石垣島夢幻雙人行。
- 11/1至11/30運動戶外指定區館，單一帳號累計消費金額最高者，送SYM三陽機車KRN BT 125 ABS 1台(市價93,000元)。
- 11/1至11/30運動戶外指定區館消費滿999元，可登記抽YAMAHA山葉機車EMF UBS電動機車1台(市價102,800元)。
- 10/29至10/30、11/5至11/6、11/12至11/13活動區間，APP下單指定品，單筆滿2,000元登記抽iPhone 14 Pro 1.1折專屬序號折扣券。
- 雙11活動指定期間，選擇超商取貨，再加碼抽50現金積點(限量2,222名)，消費滿290元超商取貨還可享免運。