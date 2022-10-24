PChome雙11拼了！發萬元折價券　找來林襄直播狂灑紅包雨

▲PChome 24h 雙11活動起跑，將發送破萬元折價券，同時祭出百萬抽獎豪禮。（圖／記者周淑萍攝）
▲PChome 24h 雙11活動起跑，將發送破萬元折價券，同時祭出百萬抽獎豪禮。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-24 16:20:22

網購年度大型購物節雙11即將來臨，PChome24h購物率先開跑，今（24）日正式宣布「雙11狂購節」優惠，PChome網路家庭電子商務事業部副總經理萬岳偉在記者會中表示，今年主軸定調在「好用、好買、好賺、好便宜」4大特點。針對會員發出萬元折價券，11/1起天天狂灑紅包雨，且滿額有機會抽中Club Med石垣島雙人行、iPhone 14 Pro 1.1折專屬序號折扣券，更邀請啦啦隊女神「林襄」、人氣女神「Yuri陳怡叡」擔任11/10、11/11直播嘉賓。特別提醒大家，雙11對於網購業者來說算是年度大檔期，因此不管在抽獎活動或是商品折扣力道都下得深，想撿便宜要記得先領紅包、領折價券，接著再參加滿額抽獎，才能把好康賺飽轉滿。

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PChome24h購物今年雙11促銷優惠整理如下：

優惠1：領萬元紅包

10/24~11/14，每天發送全站折價券到會員帳戶，全站單筆消費滿1,500元可現折100元、滿15,000元現折511元，共計將發出超過一萬塊的折價券，同時提早預告11/10及11/11兩天還會有獨家加碼。

優惠2：折價券領好領滿

PChome集團也串連旗下電商平台包含：媽咪愛、Bibian比比昂、PChomeThai泰國購物、PChome旅遊、MiTCH、露天拍賣及PChome商店街，自11/1起，每天登入PChome 24h購物玩小遊戲，即有機會獲得七大平台專屬折價券。其PChomeThai泰國購物自10/26至11/16期間，打造「泰狂1111」，推出限量1元、11元商品超強優惠，再搶每日限量11% off折價券。

優惠3：超過百萬大禮抽獎活動

  • 11/1至11/13全站單筆訂單滿1,111元，登記抽Club Med石垣島夢幻雙人行。
  • 11/1至11/30運動戶外指定區館，單一帳號累計消費金額最高者，送SYM三陽機車KRN BT 125 ABS 1台(市價93,000元)。
  • 11/1至11/30運動戶外指定區館消費滿999元，可登記抽YAMAHA山葉機車EMF UBS電動機車1台(市價102,800元)。
  • 10/29至10/30、11/5至11/6、11/12至11/13活動區間，APP下單指定品，單筆滿2,000元登記抽iPhone 14 Pro 1.1折專屬序號折扣券。
  • 雙11活動指定期間，選擇超商取貨，再加碼抽50現金積點(限量2,222名)，消費滿290元超商取貨還可享免運。
▲PChome 24h 雙11。（圖／記者周淑萍攝）
▲PChome 24h 雙11針對會員除了發送紅包，參加指定活動還送旗下電商平台折價券。（圖／記者周淑萍攝）

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