頤宮勁敵？Thomas Bühner的La Vie　公認「米其林傳奇」

台灣的米其林美食版圖將迎來重磅成員！全球知名的德國米其林三星名廚Thomas Bühner，從事餐飲業超過30年獲獎無數，是全德國目前約10位米其林三星主廚之一，更是全世界約130位頂級三星主廚一員。他所開設的La Vie餐廳，自2012年起、連續7年蟬連米其林三星，是公認的米其林榜上傳奇。在最顛峰時刻暫停經營至今，Thomas Bühner今（24）日現身台北記者會，親口宣布將把原本位於德國Osnabrück的傳奇La Vie餐廳開在台北大直，並親自掛名「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，最快於明年2023年3月底開幕，這將是Thomas Bühner目前在全世界唯一的餐廳；同時也是台灣史無前例直接邀請米其林三星主廚參與投資經營的餐廳。究竟米其林三星名廚Thomas Bühner的La Vie餐廳有多威？而目前全台唯一的米其林三星頤宮是不是遇到勁敵？《NOWnews今日新聞》帶大家深入了解。
2006年Thomas Bühner與合夥人Thayarni Kanagaratnam共同開設「La Vie餐廳」，自2011年起、連續7年蟬連米其林三星，是公認的米其林榜上傳奇。2018年榮獲The Best Chefs Award最佳廚師獎（在全球300名廚師中排名第69位）；同年更奪下OAD（Opinionated About Dining）歐洲100強餐廳第24位。
La Vie餐廳2018年結束營業後，Thomas Bühner便帶著他專屬的「三維料理哲學」遊走世界各地，其料理奠基「著重於食材各自的純粹天然風味」，化繁為簡、偏愛低溫「烹調料理手法的過程」，「旨在全方位延伸連貫每道料理，呈現最完美的一餐」。期間Thomas Bühner受邀至頂級餐廳客座獻藝，或擔任高級飯店與餐廳的廚藝顧問，並主持講座傳授廚藝心得。所到之處總是引起大家關心「你的餐廳會選擇開在哪裡？」
由縱橫車壇20年的尚騰汽車集團總經理吳睿弘（Ray）出任「風味睿麗餐飲」執行長，展開與Thomas Bühner合作的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」計劃，史無前例地直接邀請Thomas Bühner參與投資經營。台北大直將於明年開設Thomas Bühner親自掛名的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，有他承諾將100％投入經營的使命。
Thomas Bühner特別邀請來自香港、曾擔任香港米其林一星法式餐廳ÉPURE行政主廚的楊展浩（Xavier Yeung），擔任「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」行政主廚。過去兩人曾於高雄萬豪酒店Majesty美享地餐廳聯手舉辦星光饗宴，將以趣味十足的絕佳默契，注入「當代」、「歐亞融合」的全新菜式風格。