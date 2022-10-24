第12屆「創意台中」將登場 展現新舊融合與跨域混搭風

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文化局表示，今年的活動主視覺以不同材質的扭蛋意象，呈現台中的多元與驚奇，由總策展人廖佳玲及路威，偕同筌美術執行長廖述昌、執作設計負責人林宜蓁、文史工作者格魯克、台灣聲景協會理事長施梅紛、漫畫家鐵柱等聯手規劃具有「Taichung Hybrid跨域混搭」精神的主題展覽。
總策展人廖佳玲表示，此次以「城市聲景」、「工藝生活」、「奇幻森林」、「火煉創生」及「混搭台中」等為策展主題，也邀請台中知名品牌參與展出，如西裝品牌Gaute、金工品牌谷同金、福器飾物、印花設計品牌茚台灣、木工品牌樂樂木、國際文創品牌Aitenga天愛花布等，共同展現台中新舊融合及多元跨界的生活魅力。
戶外裝置總策展人蕭明瑜說，今年以「台中感」為策展核心，邀請藝術家大蔚阿昌、陳彥豪、巫葉子設計有限公司設計總監巫奉霖、景觀設計師吳靜宜、設計師許資筠、陳威均等，於現場設置各具特色的戶外裝置，希望以五感體驗的創意思維角度，讓來到現場的民眾體驗「台中感」，進而產生不同意義的對話。
文化局指出，今年也邀請5位跨域媒合插畫家，將台中獨有的元素透過不同的插畫風格表現出來，如良根的《綠川及吊腳樓》、BaNAna 阿蕉的《台中爵士音樂城》、Afu的《大白兔與鈴蘭花》、AminWu的《舊城區的摩登時代》和YuanChi的《快樂去野餐》，歡迎大家一起來拍照打卡。
此外，台中知名市集品牌-舊物盛典、文青必去巷弄散策市集品牌-綠光小市，及全台最多民眾追蹤的市集品牌-邊緣工事，也將於10月29、30日及11月5、6日兩個周末與大家見面，歡迎民眾一起到綠空鐵道悠閒逛市集、挖寶，同時感受自在輕鬆的氛圍。