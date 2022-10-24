第12屆「創意台中」將登場 展現新舊融合與跨域混搭風

由台中市文化局舉辦的「創意台中及鐵道 217 」活動，將於 28 日至 11 月 6 日在綠空鐵道南段登場。文化局長陳佳君表示，以「 Taichung Hybrid 跨域混搭」為主軸的活動，呈現新舊融合及跨域混搭風貌，歡迎民眾一起漫步綠空鐵道，體驗台中傳統與創新混搭的生活魅力！

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「創意台中」今年邁入第 12 年，持續結合鐵道 217 活動登場。活動規劃 5 大主題展間、 5 座戶外裝置、 5 位跨域媒合插畫家、 2 場特色主題日、 4 場文創市集、 4 場美學體驗 DIY 及 16 組音樂表演，是一次結合傳統元素加上創新發展的活動，也是 Hybrid 的最高境界

▲ 「創意文化」總策展人廖佳玲(左）表示，今年活動展現台中新舊融合及多元跨界的生活魅力。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.22)

文化局表示，今年的活動主視覺以不同材質的扭蛋意象，呈現台中的多元與驚奇，由總策展人廖佳玲及路威，偕同筌美術執行長廖述昌、執作設計負責人林宜蓁、文史工作者格魯克、台灣聲景協會理事長施梅紛、漫畫家鐵柱等聯手規劃具有「 Taichung Hybrid 跨域混搭」精神的主題展覽。

總策展人廖佳玲表示，此次以「城市聲景」、「工藝生活」、「奇幻森林」、「火煉創生」及「混搭台中」等為策展主題，也邀請台中知名品牌參與展出，如西裝品牌 Gaute 、金工品牌谷同金、福器飾物、印花設計品牌茚台灣、木工品牌樂樂木、國際文創品牌 Aitenga 天愛花布等，共同展現台中新舊融合及多元跨界的生活魅力。

戶外裝置總策展人蕭明瑜說，今年以「台中感」為策展核心，邀請藝術家大蔚阿昌、陳彥豪、巫葉子設計有限公司設計總監巫奉霖、景觀設計師吳靜宜、設計師許資筠、陳威均等，於現場設置各具特色的戶外裝置，希望以五感體驗的創意思維角度，讓來到現場的民眾體驗「台中感」，進而產生不同意義的對話。

文化局指出，今年也邀請 5 位跨域媒合插畫家，將台中獨有的元素透過不同的插畫風格表現出來，如良根的《綠川及吊腳樓》、 BaNAna 阿蕉的《台中爵士音樂城》、 Afu 的《大白兔與鈴蘭花》、 AminWu 的《舊城區的摩登時代》和 YuanChi 的《快樂去野餐》，歡迎大家一起來拍照打卡。