接見世界民主運動訪團　蔡英文盼強化夥伴結盟力量

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蔡英文致詞表示，「國家民主基金會」和台灣有長久深遠的關係，長期堅定支持台灣的民主發展，也啟發台灣在2003年成立了「台灣民主基金會」。第11屆「世界民主運動」全球大會，是由美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）和「台灣民主基金會」（Taiwan Foundation for Democracy,TFD）共同舉辦，即將在明天正式揭幕。
蔡英文說，此次全球大會，正好是在邊境解封之後在台灣舉行的民主盛會。出席的貴賓來自全球70個國家、兩百多位民主運動人士，在台灣齊聚一堂，相互交換寶貴的意見。相信透過這次大會，可以繼續推動民主國家間的團結合作，讓全球民主發展更加堅實有力。
蔡英文指出，當前全球的民主發展，正遇到威權主義擴張的嚴峻挑戰，看到威權政權透過經濟戰、資訊戰、認知戰等不同方式，企圖影響民主國家體制的穩定運作。今年度「世界民主運動全球大會」的主題是「主導民主未來：為新領域團結發聲」，也再次明確揭示，只有當民主國家團結一致，產生更強大的結盟力量，才能夠有效反制威權政權帶來的各項挑戰。訪賓從世界各地前來共同參與這場盛會，用行動展現對民主國家結盟的支持，就是團結力量的重要展現。
蔡英文提到，面對多重挑戰，台灣不斷強化國防戰力韌性，包括在今年初成立了「全民防衛動員署」，落實全民國防，也透過「數位發展部」的力量，打造更高層級的國家資安聯防體系，協助對抗假訊息和認知作戰。
蔡英文指出，今年初以來，俄羅斯入侵烏克蘭，眾多民主國家都發聲譴責俄羅斯，也積極透過許多具體行動，聲援並支持烏克蘭。這次大會中，將會有來自烏克蘭的代表及許多民主運動人士，共同分享對抗威權主義的心得。
蔡英文說，非常期待在對抗錯假訊息、強化全民防衛動員等不同面向，和來自全球的民主夥伴們互相學習、交換意見，並且進一步強化全球民主夥伴的結盟力量。最後再次感謝訪團來訪，並預祝世界民主運動全球大會圓滿順利，訪團訪問成果豐碩。
沃拉克致詞時首先感謝總統撥冗接見，很榮幸能在如此重要的時刻來到台灣，展現對台灣及台灣民主路線的支持。訪團此行主要是前來參加「世界民主運動」全球大會，在此大會中，美國「國家民主基金會」擔任秘書處一職。每2年召開一次大會，分享經驗及專業，傳達相信生活在自由環境是人類共同的渴望。
沃拉克也感謝台灣主辦第11屆的世界民主運動全球大會，這是4年來第一次能親身參與的實體活動，他並感謝與「台灣民主基金會」間的夥伴關係，讓本周的大會能夠順利成真。訪團成員包括美國「國家民主基金會」理事會其他成員，及來自「國際私營企業中心」（Center for International Private Enterprise, CIPE）、美國「團結中心」（Solidarity Center）及美國「國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）的成員。
此外，沃拉克說，美國「國際共和學會」（International Republican Institute）會長也正在前來台北的途中，很高興瑞薩願意擔任世界民主運動指導委員會主席一職，也很高興能在台北這個非常合適的地方，表達共享的價值。
沃拉克說，最近有許多報告，包括Anne Applebaum專文撰寫全球民主倒退的情形，而瑞薩也是全球民主倒退的受害者。現在的民主模範比起15年前少了很多，但台灣卻翻轉了人們可能偏好由男性領導的說法。台灣的民主典範，以及對進一步提升全球自由的決心依然強健，也再次向全世界展現，在一個民主社會當中，領導人可以是一位堅強的女性。
沃拉克表示，台灣是一個年輕的民主政體，將近40年前才解嚴，非常支持台灣成功的民主轉型，即便台灣內外都有許多挑戰，但台灣的民主卻沒有任何的倒退或危險，相反的，台灣的民主讓公民更團結，並確保台灣能維持繁榮及穩定。