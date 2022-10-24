未戴口罩罰三千遭地院撤銷　高市府：開罰依法有據

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潘炤穎表示，110年5月北部已是本土疫情蔓延、社區傳播，在疫情風險已擴散至高雄市的狀況下，難道要等到發生同樣狀況才是高雄市疫情嚴峻嗎？高雄市專家會議依據傳染病防治法第二條並基於流行病學特性綜合評估、研判及執行對應防治作為之必要，衛生局也將提起上訴。
潘炤穎指出，去年5月全國疫情緊張的狀態之下，不只北部地區的新北市、桃園市、基隆市、新竹市宣布強制要求民眾戴口罩，其他地區許多縣市政府與高雄市疫情相當的縣市也都陸續加強管制，包含花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等地方政府也依據傳染病防治法第二條賦予地方主管機關權責，陸續也均於5月28日中央規定前以強制戴口罩作為必要的防疫手段。
潘炤穎也說，高雄市COVID-19專家小組評估國內疫情風險決議、由高雄市政府嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心於110年5月19日依法宣布要求強制戴口罩，發現民眾未戴口罩即行開罰，否則將面臨社區發生率與致死率升高風險。
潘炤穎認為，110年台灣地區主要流行COVID-19為Alpha變異病毒株，感染者重症及致死風險遠高於目前的Omicron BA.2或BA.5變異病毒株，相關流行疫情綜合研判以及對應防疫策略應由專業主管機關為之，以快速阻斷社區傳播鏈、確保民眾健康安全為最重要目的。
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