《全明星》校花經理脫了！辣照不輸林襄 無辜電眼太勾人
運動實境節目《全明星運動會4》今年各隊新經理報到，IG粉絲破136萬的黃隊林襄，從節目開播初期就是新聞焦點，不過，紅隊經理斐棋（Faye）過去是莊敬高職的校花美女，好身材也不輸樂天女神林襄，她近日在墾丁度假，難得秀出泳裝美照，雖然尺度較為保守，但清純可愛風讓粉絲瘋狂尖叫！
年僅24歲的斐棋外貌甜美，從國中就開始拍廣告，高職曾參加《小明星大跟班》、《娛樂百分百》錄影，被票選為最美校花，之後赴美國紐約電影學院戲劇系留學，因為疫情關係返台，她擅長跳舞、打鼓，堪稱多才多藝，除了是職棒統一獅啦啦隊成員，也是T1台鋼獵鷹籃球啦啦隊的一份子，是少數棒籃雙棲的啦啦隊成員，本身就愛運動，因此在《全明星》裡表現不錯，被錢薇娟點名下次來當選手。
斐棋21日在IG曬出旅遊美照，比起其他啦啦隊女神都是比基尼峰峰相連到天邊，保守的她穿著一件藍色連身格紋泳裝，胸前綴有蝴蝶結，纖細身材毫無一絲贅肉。頂著一顆娃娃頭的她，對著鏡頭輕輕嘟嘴賣萌、伸懶腰，一雙修長美腿在美麗的民宿輕快踩著步伐，宛如鄰家女孩一樣清純無辜模樣，瞬間擄獲粉絲的心。養眼美照曝光後，觀眾都被電到了，直呼斐棋「真的是純欲本人」、「第三的視角太母湯了」、「根本學生妹」、「清純辣」。