需求續降、產業鏈庫存調整　9月工業生產指數終結連31紅

▲全球經濟成長放緩，終端產品需求下滑，加上產業鏈進行庫存調整，使得工業、製造業生產指數止步連31個月正成長紀錄。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲全球經濟成長放緩，終端產品需求下滑，加上產業鏈進行庫存調整，使得工業、製造業生產指數止步連31個月正成長紀錄。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-24 16:45:48

經濟部統計處今（24）日公布月工業生產指數132.1，年減4.8%，製造業為133.98，年減4.83%，止步連31個月正成長紀錄，統計處副處長黃偉傑說明主因為全球經濟成長放緩，終端產品需求下滑，加上產業鏈進行庫存調整所致。

9月份製造業生產指數133.98，年減4.83%，結束自2020年2月以來，連續 31個月的正成長，黃偉傑解釋，主要是由於全球經濟成長放緩，終端產品需求下滑，加上產業鏈進行庫存調整導致。綜計第3季製造業生產指數138.15，年增 0.03%；累計1至9月較上年同期增加3.38%。

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經濟部觀察各產業，在資訊電子產業方面，電子零組件業年減2.97%，主因消費性電子產品需求疲弱，以及客戶進行庫存調整所致，不過。受惠國際品牌新機拉貨， 以及高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強，抵銷部分減幅。

而電腦電子產品及光學製品業年增20.16%，主因資料中心相關設備需求暢 旺，加上缺料問題緩解，伺服器、交換器、路由器及電腦設備零件等生產增加。

在傳統產業中，受終端市場消費動能偏弱，產業鏈持續庫存調整，業者以調降產能利用率因應，使得化學原材料業、基本金屬業分別年減23.82%、 22.81%。

另外，面對全球經濟前景保守，業者設備投資意願轉趨觀望，使機械設備業也呈年減，但電子及半導體生產設備受惠大廠擴廠需求仍強而持續增產，抵銷部分減幅。汽車及其零件業則年增7.78%，主因國內車市需求熱絡，以及多款新車上市，激勵電動小型轎車、小型貨 車及小型轎車增產。 

黃偉傑指出。雖然5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強， 加上國際品牌消費電子新品接續推出，將有助於維繫台灣製造業生產成長動能，但是全球通膨壓力仍高、俄烏戰爭衝突未歇、中國大陸堅持清零政策，恐持續擾亂國際市場成長步調，加深全球經濟下行風險， 進而牽動台灣製造業生產表現。

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