神岡庄后里市民活動中心開工 市長：提供更優質活動場域

台中市神岡區庄后里市民活動中心，經地方反映使用空間不足，為提供更優質活動場域，市府積極籌措經費，共投入逾1,733萬，將既有僅1層樓的庄後市民活動中心，垂直增建為2層樓，今(24)日舉行開工祈福典禮，市長盧秀燕出席表示，工程預計113年完工，感謝各方努力促成，提供當地民眾更多公共使用空間。





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盧市長指出，原僅1層樓的庄後里市民活動中心，使用率高達104%，無法滿足社區發展協會與里辦公處的活動需求。當地理事長從103年開始爭取增建，里長為此不斷奔走。然此座活動中心若蓋高須新舊法規結合，當時奔走七、八年都無著落。





盧市長說，她主張「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，因此交給當時的副市長、現任立法委員楊瓊瓔一起協調，與民政局、都發局、消防局三局處理新舊法規銜接及耐震結構的偵測，經協調同意整合完成，並確定可增建，決定增高1層樓，增加的樓地板面積逾112坪，另也籌措預算1,733萬元，感謝市議會的支持，地方的里民很開心。





盧市長提到，未來場地將更大，可當作地方民眾申請場地、開班或公益使用，整個工程期約一年，增建期間有許多活動不能使用，請民眾忍耐一年，便有優質的活動中心能使用。





民政局說明，神岡區庄後社區人口近2,700人，主要以種植稻米、馬鈴薯為主，屬農村型社區，社區常年推動馬鈴薯文化，社團活動頻繁，原僅1層樓的市民活動中心使用率高達104%，市府團隊努力完成地方居民心願，籌措預算增建，增加樓地板面積逾112坪，解決原來空間及容納人數不足問題，並可提供社區懷據點及長青學苑使用，全面帶動社會照護福利的推展。



