Lulu奪金鐘收老闆客製化機票　跪求網友給「過分意見」

▲Lulu（左起）、艾怡良和謝盈萱拿到陳鎮川送的客製化機票。（圖／Lulu臉書）
▲Lulu（左起）、艾怡良和謝盈萱拿到陳鎮川送的客製化機票。（圖／Lulu臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-10-24 17:11:02

Lulu（黃路梓茵）出道10年，8度入圍金鐘獎槓龜後，今年終於如願以節目《婚禮歌手》，拿下綜藝節目主持人獎，台上喜極而泣、噴淚的模樣，感動台下不少前輩、後輩。Lulu事後也與曾寶儀、謝盈萱等人一同慶功，而經紀公司老闆陳鎮川相當大方，直接送上「客製化機票」，犒賞她這段日子的努力，以及付出的辛勞。

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Lulu在金鐘獎結束後，與公司同事一同吃大餐慶祝，值得關注的是，老闆陳鎮川特地將機票客製化，除了送給Lulu之外，拿到今年視后的謝盈萱、去年奪得金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」的歌手艾怡良也都有份，陳鎮川還相當細心，特別印製3人上台領獎的模樣，機票用途更不限地點也不限時間。

▲Lulu曬出機票。（圖／Lulu IG）
▲Lulu曬出機票。（圖／Lulu IG）
Lulu在文中驚呼：「我的天啊～我真的好愛這幾個女孩子！跟這些美麗又有才華的姊姊們相處，就是舒服愉快，好的能量相互匯集，生命影響生命，我們都會越來越好的。」而照片中也能看到今年戲劇類典禮主持人曾寶儀，一起吸取金鐘獎帶來的正能量，「今天公司的大家約吃飯小慶功，也邀了完美主持的寶儀姐一起，老闆居然拿出3張不限地點、不限時間的機票要送我們3人，謝謝川哥。」最後也受寵若驚地跪求網友給意見，「怎麼辦我應該要去哪裡最過分呢？」

▲Lulu（左2）感謝老闆陳鎮川（中）。（圖／Lulu IG）
▲Lulu（左2）感謝老闆陳鎮川（中）。（圖／Lulu IG）
▲Lulu、曾寶儀和謝盈萱一起享受金鐘獎帶來的正能量。（圖／Lulu IG）
▲Lulu、曾寶儀和謝盈萱一起享受金鐘獎帶來的正能量。（圖／Lulu IG）

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