修杰楷嘮叨穿太辣「不好看」 賈靜雯17歲女兒：要你管
修杰楷今（24）日擔任葡萄酒莊代言人，受訪透露自己喝醉愛說教，他在家是「教官」擔當，像是17歲梧桐妹低胸網襪裝「掉半球」，修杰楷笑說賈靜雯看了表情變化很複雜，「她想要展現身材我都ok，不要走光就好。」如果照片真的太火辣，修杰楷還是會阻止她分享，「我常常留言提醒她，有的真的太誇張，而且不好看，她就說『要你管』，你們勸勸她吧。」
好友楊祐寧、王柏傑在金鐘獎一起槓龜，修杰楷表示大家私底下約定好上台會玩哏，可惜奪獎失利計畫泡湯，至於楊謹華5度搶視后落敗，他說：「謹華已經太棒了，超過獎項。我也想要入圍這麼多次，不拿沒關係。」會為《華燈初上》11項槓龜抱不平？他說：「我當然覺得很可惜，不過確實大家都棒，能入圍已經高難度，評審也想破頭了，心如真的辛苦，她找演員、找錢、找平台，感受會更深，她還是會繼續拍，我們就繼續努力。」
修杰楷家裡的酒櫃收藏超過300支酒，遇到夫婦倆和女兒的生日年分都會買來收藏，像賈靜雯去年拿到金馬獎影后，修杰楷開了1瓶自己生日年分的1.5公升紅酒慶祝，問他總收藏多少？「真的不能講，我租了1個酒窖，家裡藏到沒有地方放，我放在酒商那邊很多，像葡萄酒比較麻煩，威士忌就放停車場、倉庫。」