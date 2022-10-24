群創攜手台南郭綜合推智慧復健門診　瞄準超高齡商機

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郭綜合醫院位於台南市中西區超高齡社區（65歲以上人口比占20%）醫療衛星中樞，國建署調查每六人就有一位老人跌倒就醫，長者跨科轉診，錯失黃金復健期，此為問題一。此外，外籍看護是長照人力荒重要支柱，資訊溝通不良降低長者服務品質，此為問題二。鄭雅敏院長指出，城鄉醫療資院差距大，呼籲應建立衛星社區醫院，承接教學醫院醫病接軌、數位門診，實現高水準長照「在宅老化」目標。
布局兆元長照商機，群創電視產品事業群總經理潘泰吉提出二大科技長照解決方案，在郭綜合與國欣護理之家經過一個多月POC驗證，成效卓越。
一、智慧復健：
A.步態分析3D深度感測快篩：群創光電於國欣護理之家打造五十坪步態分析快篩步道，以65吋2X2/4K拼接影音牆，結合3D深度感測步態分析軟體進行快篩偵測。郭綜合復健科主任陳柏宏團隊於45天內進行台南市中西區2000位里民步態分析快篩，其中905位為六十五歲以上長者，找出18.8%高危險群個案，略高於衛福部數據。
陳柏宏主任指出，步態分析有效偵測肌少症與跌倒高危險族群，醫師可依此客製化個人或團體復健療程，延緩老化風險，郭綜合呼籲「步態分析納入65歲成人健檢項目之一」，刻不容緩。
B. HappyGOGO體感互動團體治療：群創於國欣護理之家規劃小團體體感互動團體治療區，醫護人員可選擇200多個肩膀上肢、髖關節下肢等復健軟體進行小團體訓練，擺脫枯燥的輔具復健，長者在團隊激勵下，參與意願更高。
二、友善門診：
A.AI同步口譯透明問診櫃台：群創光電全球首發推出穿透度95%的透明問診櫃台，搭載無線5GAI口譯系統，提供多國語言翻譯。群創總處長許志忠指出，打破防疫隔板框架，群創開發霧態及透明雙模式切換問診櫃台，可當作防疫無菌隔板，亦可切換為即時翻譯問診使用。針對南部龐大長照外籍看護市場，群創特別開發中印即時翻譯系統，協助印尼籍看護了解用藥資訊，提供長者最佳照護，經過一個月150位驗證，成為外籍人士最佳互動翻譯解決方案。
B.衛教互動顯示大門：打破傳統冰冷的醫院大門，群創液晶調光窗戶結合感測器達到節能、隔熱、採光通透特性，以馬賽克裝置藝術翻轉國欣護理之家，提供即時衛教資訊與互動顯示藝術特效，增添郭綜合醫院藝術氛圍。
群創光電深耕智慧醫療，從X光感測器，到診斷、手術、超音波用顯示器，為全球唯一提供客戶全系列專業醫療顯示器與完整醫療顯示解決方案面板大廠。事業群總經理潘泰吉指出，智慧顯示整合AI或3D體感互動軟體，公司看到超高齡長照醫療場域數位化商機，現在50-70歲台灣菁英將是未來65歲銀髮消費族群，快篩檢測預防老化風險，響應郭綜合醫院倡議之「步態分析納入65歲成人健檢項目之一」。
經濟部工業局副組長呂正欽表示，透過智慧顯示落地驗證推動，不僅連結群創顯示器大廠與指標性社區醫院－台南郭綜合醫院，促成顯示應用服務落地。期望透過AI及3D體感顯示軟硬整合，打造銀髮童樂長照中心示範場域，有機會輸出日本等高齡國家，創造商機。