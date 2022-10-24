防疫鬆綁！接觸者將可「0+7」免居隔　醫喊下一步改通報

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對此，王任賢今受訪時坦言，若是解除接觸者居家隔離規定，當然會有疾病傳染風險，但現在民眾已經將新冠肺炎當成流感，就不需要隔離，「所以這項改進我們認為它是一個可以嘉許的，是可以值得鼓勵的，這個是對的！」
王任賢分析，可能是因為現行規範影響眾多確診者無法投票，因此先開放接觸者免隔離，預計之後確診者也會走向「0+7」。他也建議，若是要開放確診者可「0+7」，「現在就能做！」，甚至指揮中心已經可以解散，並將新冠肺炎法定傳染病降級，視為流感。
不過確診者若不隔離，不會有傳染風險嗎？「當然會傳染，但流感也不怕傳染」，王任賢表示，新冠感染多為輕症，因此不用擔心感染，現在指揮中心仍維持防疫規定可能是不敢太快放手，可目前已經朝鬆綁方向進行，就是最好的時機，不需要再等時機，現在仍可能是政治考量多於防疫考量。
王任賢建議，接下來可調整醫院通報機制，比照流感僅通報重症個案，就能減輕醫療單位負擔，也可以讓篩檢回歸醫療院所檢驗，至於口罩令應越晚解除越好，持續防範傳染病，成為民眾良好的社交禮儀，只是可以不用強制取締未戴口罩者，避免再次發生如屏東挖眼案等社會事件
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。