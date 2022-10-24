週末又有颱風？3路徑影響差很大 直撲或共伴週三是關鍵
過去兩週個週末受到尼莎颱風及熱低壓接連影響，配合東北季風南下，北部及東半部地區豪雨不斷，才剛剛放晴沒幾天，這個週末恐怕又有颱風要來攪局！中央氣象局預估，目前各國模式預測顯示，下半週在菲律賓東方海面上恐怕又有熱帶擾動可能發展成颱風，最快週三就會逐漸生成並且在週末開始影響台灣陸地天氣，不過影響程度得取決於颱風路徑、強度及東北季風南下時間點而定，總共有3套可能發展的劇本，一旦又穿越巴士海峽，或是通過呂宋島後北轉，前者可能再次產生共伴效應為北台灣帶來豪雨，後者則可能直接影響到台灣，最輕微則是從東部外海北轉，但無論如何，這個週末大台北、東半部地區又將轉為有雨的天氣，氣象局正密切留意，也請民眾要注意最新天氣預報。
氣象局指出，週三起在菲律賓東方海面上恐有熱帶擾動醞釀發展，由於目前海溫仍高，加上垂直風切並不大，一旦生成颱風如果沒有受到呂宋島陸地破壞，強度很可能類似尼莎颱風一樣快速發展。目前各國模式對於這個熱帶擾動的路徑預測相當分歧，主要有3套劇本，首先是熱帶擾動或颱風穿越呂宋島時，受到北方冷空氣南下牽引而北轉，這種狀況最不利，可能直接朝台灣東南部而來；第2種狀況則是熱帶擾動或颱風路徑偏北，沿著巴士海峽由西向東進入南海，強度再逐漸發展出來，以上兩種狀況對台灣陸地天氣都很不利，前者可能直接影響台灣，後者則可能產生共伴效應，大台北地區及東半部地區天氣都會受到顯著的影響。
至於第3套劇本，則是熱帶擾動或颱風生成後，提早隨著冷空氣牽引，大約在東經130度左右、從台灣東部外海就北轉，這樣的狀況對台灣陸地天氣影響最小，僅迎風面的北部、東半部地區帶來降雨。不過氣象局強調，目前先觀察熱帶擾動後續發展的情形，週三將是關鍵期，而直接影響時間會落在週末到下週一（10/29~10/31），提醒民眾安排週末活動要留意天氣變化。
氣象局預報員陳依秀指出，明後兩天（10/25~10/26）受到東北季風影響，北台灣天氣較涼，各地早晚低溫約攝氏19到22度，中南部地區高溫可達攝氏28到30度，日夜溫差稍大，不過各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東北部、東部地區及大台北山區、高屏地區偶有零星短暫雨，整體而言天氣晴朗穩定。這波東北季風預計週三（10/26）稍微減弱，各地白天高溫稍為回升一些，不過早晚氣溫仍然偏涼。週四起（10/27）台灣附近轉為偏東風的環境，大台北及宜蘭、花蓮地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。
此外，由於東北季風明顯偏強，氣象局也持續發布陸上強風特報，雲林至桃園、花東、恆春半島沿海空曠地區及各外島，容易有9到10級強陣風，基隆北海岸沿海空曠地區也有強陣風，各海域都有較大風浪，提醒民眾前往海邊活動要注意安全。
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