台灣帛琉下月16日重啟定期航班　賴清德率團出訪深化交流

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張惇涵說，10月初帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）來台灣進行國是訪問，即曾向總統蔡英文和我國政府各部門表達，期盼在後疫情時代，能持續深化台灣與帛琉的觀光合作及各項領域的交流；並邀請總統蔡英文親自赴帛琉共同振興觀光，但當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，總統必須留在台灣，維持國政運作順暢，並應對區域及全球局勢的各項挑戰。
張惇涵表示，為了展現對台帛關係的重視、持續深化兩國之間的友好邦誼，並且正面回應總統惠恕仁的期待，總統蔡英文特別指派副總統賴清德，於11月1日至3日率團訪問帛琉，展開為期3天2夜的訪問行程，這趟「帛旅專案」，雖然只有短暫的3天，卻是「鐵人行程」。總統蔡英文也期許訪問團，能夠達成「3大核心目標」，分別是「連結」、「觀光」及「合作」。
張惇涵說，首先連結部分，不只是台帛要更密切、深化的連結，台灣也要連結全世界。這2年多來，雖然疫情衝擊了全球，但台帛之間的互相往來仍然密切。像是今年4月，環保署長張子敬就率團到帛琉出席「我們的海洋大會」。
而8月間帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）副總統也來台訪問，而在不久之前的10月初，總統惠恕仁也來台進行國是訪問，並出席雙十國慶。因此，副總統賴清德此行不僅要展現台灣與帛琉緊密的連結，更代表重啟國門的台灣，要再次連結世界，歡迎國際旅客來到台灣，也歡迎在海外的台灣人回到台灣。
張惇涵指出，第二觀光方面，台灣跟帛琉要共同行銷海洋國家的美好魅力。帛琉以觀光資源聞名全球。副總統賴清德此次出訪，3天的行程中，將會有1天聚焦在帛琉的海洋觀光魅力。台灣願意協助帛琉一起拚觀光、拚經濟。自11月16日起，台灣將重啟台帛定期航班，恢復兩國人民的互訪與交流。總統蔡英文期盼副總統此行，一方面把台灣之美宣傳到帛琉，另一方面，也希望把帛琉的美好傳遞給台灣人民。
張惇涵提及，第三合作部分，希望透過公私協力，持續深化合作、促進兩國人民福祉。長期以來，台帛在公衛醫療、農漁畜牧、潔淨能源、基礎建設、資通訊、氣候變遷、教育訓練，以及婦女賦權等各項領域，都有密切的合作關係。
副總統賴清德此行除了兩國高層互動外，也將共同見證兩國在交通、農業、體育及醫療等合作計畫的具體進展。這些計畫合作成果豐碩，也廣受帛琉各界的肯定與支持。總統蔡英文期盼透過此行，兩國持續以公、私協力的方式，深化台帛各項領域的合作、促進兩國人民的福祉。
張惇涵說明，對應「帛旅專案」的3大核心目標，這次訪團成員包括外交部次長田中光、衛福部次長石崇良、交通部觀光局長張錫聰、農委會漁業署長張致盛等相關部會的代表。同時也將帶領超過30名、來自全國各縣市旅行公會和觀光旅遊業者。
在帛琉當地長期執行醫療合作計畫的「新光吳火獅紀念醫院」，將由董事長吳東進帶領醫療團隊共同前往。另外，老爺集團在帛琉投資成立「帛琉老爺酒店」，不僅是帛琉最富盛名的五星級渡假村，也是台灣民間在帛琉的重要投資案，獲得帛琉各界的高度肯定，有助台帛邦誼的緊密友好，老爺集團總裁林清波這次也將隨團出訪。
張惇涵表示，比照今年1月副總統賴清德出席友邦宏都拉斯總統就職典禮模式，全團將依照中央流行疫情指揮中心最新的防疫相關指引。此外比照1月模式，此行將由新光醫院感染科主任黃建賢擔任防疫官工作。整個訪團，包括團員、隨員、維安、工作人員、各地旅遊公會代表、旅遊業者、醫療合作團隊等，目前規劃暫定約100人左右。
張惇涵強調，台灣與帛琉不僅都是海洋民主國家，彼此之間更是印太區域的堅實盟邦。推動高層互訪、鞏固邦誼一直都是政府的外交重點工作。期許這次訪團能夠在台帛關係的良好基礎上，持續深化兩國合作、強化兩國邦誼、增進兩國人民福祉。
外交部亞太司長周民淦也說明此次行程規劃，說明副總統賴清德率代表團訪問帛琉的行程預計在11月1日上午啟程，將於下午1時左右抵達帛琉共和國，接著會前往帛琉新都拜會帛琉總統惠恕仁。
周民淦表示，帛琉參、眾議院將聯合舉辦國會的歡迎會，副總統賴清德將在歡迎會中發表談話，之後參加「新都道路工程動土典禮」及前往駐帛琉技術團農場，視察推廣農業合作的成果，並慰勞辛苦的技術團人員。晚間則將參加總統惠恕仁主持的帛琉國宴。
周民淦說明，第2天行程主要是要促進帛琉的觀光。總統惠恕仁將為訪團導覽世界知名、且為聯合國教科文組織所核定的世界遺產「洛克群島」。該群島有非常多景點，總統惠恕仁將安排副總統賴清德與代表團進行參訪；晚間副總統將主持答宴。
最後周民淦指出，第3天行程安排二個見證儀式，首先是見證新光吳火獅紀念醫院與帛琉共和國衛生部「遠距醫療中心」的揭幕儀式；並將至帛琉棒球場見證「台灣國際棒球發展協會」捐贈帛琉棒球大聯盟棒球物資儀式。副總統賴清德午間將與隨團記者茶敘，分享訪問帛琉的心得並回答媒體提問。訪團將於當天下午離開帛琉，晚間返抵國門。